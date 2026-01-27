Investigadores del CNIO logran eliminar en ratones los tumores más comunes en el cáncer de páncreas

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo en ratones el tipo de tumor en el páncreas más común en los seres humanos, un hito médico que ha estado encabezado por el director del Grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid.

El estudio, que ha durado seis años y ha contado con financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) y ha logrado avances mediante una triple combinación terapéutica. El modelo ataca tres puntos clave: la mutación KRAS, que desata el cáncer, y las proteínas EGFR y STAT3, que contribuyen a la expansión del tumor.

Los investigadores han utilizado inhibidores específicos para uno de los tres frentes y han constatado en laboratorio la regresión completa y duradera del tumor en modelos de ratón a los que previamente se les habían implantado células tumorales, según las conclusiones que recoge también la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

La prueba se extendió también a ratones modificados genéticamente para acercarse lo máximo posible a las características de los tumores humanos. Todos los animales redujeron su carga tumoral y de nueve de 12 alcanzaron la regresión completa, viviendo al menos cien días sin enfermedad.