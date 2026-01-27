Investigadores del CNIO logran eliminar en ratones los tumores más comunes en el cáncer de páncreas
- El estudio, liderado por Mariano Barbacid, ha contado con financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer
- Cada año se diagnostican en España más de 10.300 cánceres de páncreas, uno de los más mortíferos
Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo en ratones el tipo de tumor en el páncreas más común en los seres humanos, un hito médico que ha estado encabezado por el director del Grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid.
El estudio, que ha durado seis años y ha contado con financiación de la Fundación Cris contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas (ADP) y ha logrado avances mediante una triple combinación terapéutica. El modelo ataca tres puntos clave: la mutación KRAS, que desata el cáncer, y las proteínas EGFR y STAT3, que contribuyen a la expansión del tumor.
Los investigadores han utilizado inhibidores específicos para uno de los tres frentes y han constatado en laboratorio la regresión completa y duradera del tumor en modelos de ratón a los que previamente se les habían implantado células tumorales, según las conclusiones que recoge también la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).
La prueba se extendió también a ratones modificados genéticamente para acercarse lo máximo posible a las características de los tumores humanos. Todos los animales redujeron su carga tumoral y de nueve de 12 alcanzaron la regresión completa, viviendo al menos cien días sin enfermedad.
Un primer paso para curaciones en humanos
Barbacid ha reconocido en rueda de prensa que el proceso para llevar esta triple terapia a un ensayo clínico con humanos requiere de financiación y de atender la regulación correspondiente, por lo que prevé un proceso largo. Confía en que los primeros estudios puedan ponerse en marcha en un plazo aproximado de tres años, aunque uno de los inhibidores utilizados, conocido como o daraxonrasib y desarrollado por la compañía biotecnológica Revolution Medicines, podría estar ya autorizado este mismo año o a principios de 2027.
En España se diagnostican más de 10.300 casos de cáncer de páncreas al año y sólo entre el ocho y el diez por ciento de los pacientes sobrevive cinco años después del diagnóstico, como ha advertido la presidenta de la Fundación Cris contra el Cáncer, Lola Manterola, al poner en valor la importancia del descubrimiento. La ONG ha contribuido con 3,6 millones de euros al desarrollo del proyecto del CNIO.