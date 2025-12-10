Sanidad aprueba la financiación de la primera terapia para cáncer de pulmón genético

El Sistema Nacional de Salud financiará la primera y única terapia dirigida tras la cirugía en las primeras fases para el cáncer de pulmón de tipo genético, que en su mayoría afecta a personas jóvenes y no fumadores. Se trata de un tratamiento oral llamado Alectinib y desarrollado por la farmacéutica Roche. Este podría sustituir a la quimioterapia debido al aumento de supervivencia a largo plazo en los pacientes tratados, además de que reduce el número de efectos secundarios.

Este medicamento ha demostrado ser más eficaz frente a la quimioterapia, que es el tratamiento estándar para este tipo de cáncer después de la cirugía. Esta última solo ha conseguido aumentar un 5,4 % la supervivencia global a cinco años en estadios precoces, frente al Alectinib que "ha reducido el riesgo de recaída y de muerte en un 76 %, y en un 78 % en los que han sido operados", según ha detallado el jefe de sección de Oncología Médica de La Paz de Madrid, Javier de Castro. Aunque el paciente debe seguir revisiones periódicas más frecuentes que si hubiera tenido los cuatro ciclos de quimioterapia. "Se trata de una pastilla de toma diaria durante dos años" en caso de enfermedad avanzada, "lo que lo hace un tratamiento mucho mejor tolerado", ha destacado la directora médica de Roche Farma España, Mariluz Amador. Esta experta hace hincapié en que "los efectos secundarios son leves, sobre todo, de tipo gastrointestinal y de alteración de las transaminasas, lo que hace que sea un tratamiento bien tolerado".

Cada año se detectan en España más de 30.000 casos de tumores de pulmón, que supone la primera causa de mortalidad por cáncer, con más de 22.000 fallecimientos anuales, de los que el 5 % presentan alteraciones en el gen ALK, un subtipo que afecta en mayor medida a personas más jóvenes (con una mediana de 50 años) y a personas poco o nada fumadoras. Además, estos tumores son más frecuentes en mujeres y presentan un alto riesgo de desarrollar metástasis cerebrales que otros. Sin embargo, gracias a la implementación y los avances en el análisis de las células afectadas, "actualmente es posible realizar un diagnóstico temprano de ALK, y ello es primordial para identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de este tratamiento", ha subrayado el jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, Fernando López-Ríos. En este sentido, dar con las alteraciones genómicas de cada tumor permite seleccionar la terapia dirigida más adecuada y eficaz en fases iniciales. Por ello, Alectinib "abre la posibilidad a que todos los pacientes con cáncer de pulmón tengan acceso a estudios de biomarcadores".