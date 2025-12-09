La OMS no ha 'oficializado' este año que los anticonceptivos presentan riesgo de cáncer

En redes sociales aseguran que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha "oficializado" en 2025 la inclusión de los anticonceptivos en el grupo 1 de sustancias con riesgo de cáncer. Es falso. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS decidió esta calificación en 2008 y se trata de un riesgo "relativo", según la Sociedad Española de Contracepción y la Sociedad Española de Oncología Médica.

Un mensaje en X afirma: "Año 2025 y la OMS recién acaba de oficializar que los anticonceptivos califican como cancerígeno grupo 1. Su uso aumenta el riesgo en el cancerígeno de mama, cuello uterino e hígado". La publicación ha sido compartida más de 10.000 veces desde el 18 de noviembre. Encontramos otros mensajes que difunden la misma idea en esta misma red social y en TikTok.

La OMS no ha decidido en 2025 el riesgo de cáncer de los anticonceptivos Es falso que la OMS haya incluido en 2025 los anticonceptivos como grupo 1 de riesgo de cáncer. En VerificaRTVE hemos consultado la clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, hemos accedido a las monografías que publica el organismo sobre la identificación de peligros cancerígenos para las personas y que están actualizadas a fecha de 21 de noviembre de 2025. En este listado encontramos incluido en el grupo 1 el anticonceptivo oral que combina estrógenos y progesterona (página 7) , donde se precisa que fue evaluado ya en 2008. En VerificaRTVE hemos consultado a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) por este asunto. Rodrigo Sánchez Bayona, secretario científico de SEOM y oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, confirma que la clasificación de la OMS es de 2008. "Los anticonceptivos hormonales, incluyendo píldoras combinadas, métodos solo con progestágeno, parches o DIU hormonales, se asocian con un aumento aproximado del 20% en el riesgo de cáncer de mama cuando se utilizan durante cinco años o más. Pero es importante subrayar que es un riesgo relativo, depende de si hay otros factores. Es fundamental situarlo en contexto. El riesgo absoluto para una mujer sigue siendo muy bajo", explica a VerificaRTVE. Claves del cáncer de mama: ¿cómo se detecta, qué mortalidad tiene y cuáles son sus síntomas y factores de riesgo? Esa conclusión procede de este estudio publicado en noviembre de 2025 en la revista académica Maturitas. "Analizó datos de más de 5,5 millones de mujeres y alrededor de 72.000 casos de cáncer. El incremento no es uniforme: el riesgo crece de forma progresiva durante los primeros años de uso, parece estabilizarse entre los cinco y diez años, y vuelve a aumentar ligeramente a partir de la década de utilización continua", explica Rodrigo Sánchez Bayona. Añade tres aspectos que hay que tener en cuenta: se trata de estudios "observacionales, lo que implica que muestran asociaciones estadísticas, no causalidad confirmada"; además, los distintos tipos de anticonceptivos hormonales "podrían no comportarse igual" y hay factores como el estilo de vida o el historial reproductivo que también influyen. Dicho esto, añade que el uso prolongado "debe evaluarse siempre de forma individualizada" y que "para mujeres con antecedentes personales o familiares de cáncer de mama o con predisposición genética, puede ser aconsejable considerar métodos alternativos o un seguimiento médico más estrecho". Abel Renuncio, ginecólogo de la Unidad de la Mujer del Hospital Universitario de Burgos y portavoz de la Sociedad Española de Contracepción, explica también este riesgo establecido por la OMS. "Si lo pensamos, es algo lógico", asegura a VerificaRTVE. "Hay cánceres que son hormonodependientes (su desarrollo se estimula con hormonas), con lo cual el utilizar un tratamiento hormonal en algunas situaciones sí puede favorecer el desarrollo. Pero esto no es algo que haya surgido ahora, hay información de la Organización Mundial de la Salud desde 2012 y 2008", señala.