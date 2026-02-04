La reina Letizia llama a impulsar la humanización tras el diagnóstico de un cáncer: "Implica más que palabras"

La reina Letizia ha hecho este martes un llamamiento a impulsar la humanización en todo el proceso que se inicia con el diagnóstico de una patología "tan prevalente" como el cáncer. La empatía, "ese identificarse con el otro y sentir con el otro implica más que palabras", ha dicho, "una acción responsable, una voluntad y también conciencia de todos los actores implicados", que en este caso son organizaciones de la sociedad civil, instituciones, administraciones y el sector privado.

En "estos tiempos a veces da la sensación de que se pone en duda esa capacidad o incluso la conveniencia de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos que es lo que el diccionario dice que es la empatía", ha advertido la reina que ha presidido el acto institucional del Día Mundial Contra el Cáncer.