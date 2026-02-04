La reina Letizia llama a impulsar la humanización tras el diagnóstico de un cáncer: "Implica más que palabras"
- Ha pedido "una acción responsable, una voluntad y también conciencia de todos los actores implicados"
- La reina ha presidido el acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer
La reina Letizia ha hecho este martes un llamamiento a impulsar la humanización en todo el proceso que se inicia con el diagnóstico de una patología "tan prevalente" como el cáncer. La empatía, "ese identificarse con el otro y sentir con el otro implica más que palabras", ha dicho, "una acción responsable, una voluntad y también conciencia de todos los actores implicados", que en este caso son organizaciones de la sociedad civil, instituciones, administraciones y el sector privado.
En "estos tiempos a veces da la sensación de que se pone en duda esa capacidad o incluso la conveniencia de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos que es lo que el diccionario dice que es la empatía", ha advertido la reina que ha presidido el acto institucional del Día Mundial Contra el Cáncer.
“DIRECTO 📺 #Canal24horas | La reina Letizia preside el acto institucional con motivo del #DiaMundialcontraelCancer https://t.co/whGzbIbBtC pic.twitter.com/LiN2yTYcbm“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 4, 2026
Una apuesta para mejorar el cuidado integral
La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha presentado en este acto una propuesta para mejorar e incrementar el cuidado integral "sin perder nunca de vista la equidad, "una de las marcas de la casa y de la forma de actuar de esta asociación", ha agregado la reina.
Como presidenta de honor de la AECC, la reina ha valorado los planes de humanización en los tratamientos contra el cáncer que las comunidades autónomas han ido incorporando "con diferentes velocidades y con desarrollos y alcances distintos".
Para la presentación de esta propuesta que buscar situar a las personas con cáncer "por encima de todo", el acto ha contado con la intervención del presidente de la AECC, Ramón Reyes, pero también se ha escuchado la voz de los pacientes y de profesionales de la salud.