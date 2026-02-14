Wang Yi pide a Rubio que 2026 sea el año de la "coexistencia pacífica" entre EEUU y China

China y EE. UU. deben hacer que 2026 sea un año en el que ambas potencias converjan en "el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa", reclamó el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su homólogo estadounidense, Marco Rubio.

Wang y Rubio se entrevistaron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según un comunicado publicado hoy en la página web oficial del Ministerio chino de Asuntos Exteriores.

"El diálogo es mejor que la confrontación, la cooperación es mejor que el conflicto, y la ganancia mutua es mejor que la (mentalidad de) suma cero en las relaciones entre China y EE. UU.", indicó el canciller chino.

Wang aseguró que, siempre y cuando Washington y Pekín "respeten los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo", podrán "encontrar formas" de resolver las tensiones y gestionar las diferencias "de forma adecuada".

"Ambas partes deberían trabajar juntas para expandir continuamente la lista de áreas de cooperación y reducir la de problemas, para que las relaciones China-EE. UU. se sitúen en un rumbo estable, saludable y sostenible de desarrollo, enviando un mensaje positivo al mundo", agregó el jefe de la diplomacia china.

Según el comunicado, Wang y Rubio concluyeron que el encuentro fue "positivo y constructivo", y acordaron "facilitar las interacciones de alto nivel" y "reforzar el diálogo y la cooperación en diversas áreas".

Por el momento, el Departamento de Estado estadounidense no ha ofrecido información al respecto del encuentro, como tampoco lo ha hecho Rubio a través de sus redes sociales.