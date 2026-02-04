Estados Unidos propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales críticos para competir con China
- JD Vance plantea fijar precios mínimos de referencia en la primera cumbre con representantes de 55 países y la UE
- La Casa Blanca cree que la "excesiva concentración" puede permitir que Pekín los use como "herramienta de presión"
Estados Unidos ha propuesto formar un "bloque comercial" entre países aliados y socios para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia.
"Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona", ha señalado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en su intervención durante la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado, a la que han acudido ministros de Exteriores y representantes de 55 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y también de la Unión Europea (UE).
Este llamamiento a la cooperación es inusual por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha demostrado poco interés por el multilateralismo y ha privilegiado las negociaciones bilaterales. La estrategia parece ser distinta ante estos materiales críticos —como el aluminio, el litio o el zinc—, que son esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos claves para la economía y la seguridad nacional.
Trump puso en marcha el lunes una reserva estratégica de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en financiación inicial del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y 2.000 millones de dólares en financiación privada.
Una posible "herramienta de presión" para Pekín
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que la "excesiva concentración" del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país, en referencia a China, puede convertirse en una "herramienta de presión" en la geopolítica.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido crear cadenas de suministro globales, "fiables y diversas" mediante el impulso de nuevas inversiones y ha subrayado que el de Gobierno de Trump ya ha movilizado miles de millones de dólares, incluida la reserva estratégica. Además, ha avanzado "nuevos acuerdos" sobre este asunto que se firmarían a lo largo de la jornada. Poco después, se ha anunciado la firma de un primer plan de acción con México.
Fijar precios mínimos de referencia
Por su parte, Vance ha señalado el "problema" de la entrada de minerales críticos "baratos" que "socavan" a los fabricantes nacionales. "Estableceremos precios de referencia para los minerales críticos en cada etapa de la producción, precios que reflejen el valor real de mercado, y para los miembros de la zona preferencial, estos precios de referencia funcionarán como un mínimo mantenido mediante aranceles ajustables para mantener la integridad de los precios", ha explicado el vicepresidente, según recoge Reuters.
La UE ya había adelantado su intención de negociar con Washington un acuerdo de cooperación sobre materias primas críticas, similar a los que el bloque comunitario ya mantiene con otros socios, con el fin de coordinar esfuerzos en el suministro de estos recursos considerados estratégicos.
La cumbre ha tenido lugar el mismo día en que Trump ha mantenido una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, que ha calificado de "excelente" y en la que han abordado asuntos comerciales, Taiwán, la guerra de Ucrania, Irán, así como la visita del mandatario estadounidense a China, prevista para abril.