Estados Unidos propone a sus aliados un bloque comercial sobre minerales críticos para competir con China

Estados Unidos ha propuesto formar un "bloque comercial" entre países aliados y socios para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, como parte de su plan para reducir el monopolio de China en esta materia.

"Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona", ha señalado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en su intervención durante la primera Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos en el Departamento de Estado, a la que han acudido ministros de Exteriores y representantes de 55 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y también de la Unión Europea (UE).

Este llamamiento a la cooperación es inusual por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha demostrado poco interés por el multilateralismo y ha privilegiado las negociaciones bilaterales. La estrategia parece ser distinta ante estos materiales críticos —como el aluminio, el litio o el zinc—, que son esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos claves para la economía y la seguridad nacional.

Trump puso en marcha el lunes una reserva estratégica de minerales críticos, denominada Project Vault, respaldada por 10.000 millones de dólares en financiación inicial del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos y 2.000 millones de dólares en financiación privada.

Una posible "herramienta de presión" para Pekín El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que la "excesiva concentración" del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país, en referencia a China, puede convertirse en una "herramienta de presión" en la geopolítica. El jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido crear cadenas de suministro globales, "fiables y diversas" mediante el impulso de nuevas inversiones y ha subrayado que el de Gobierno de Trump ya ha movilizado miles de millones de dólares, incluida la reserva estratégica. Además, ha avanzado "nuevos acuerdos" sobre este asunto que se firmarían a lo largo de la jornada. Poco después, se ha anunciado la firma de un primer plan de acción con México.