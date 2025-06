Minerales críticos: un pulso mundial por su control en Angola

Crear un reel en Instagram, preguntarle a Siri cuál es la canción que suena o programar una ruta en Google Maps depende de unas materias primas denominadas minerales críticos. Se llaman así porque son cruciales para sectores clave de la economía, pero son escasos.

Por eso grandes potencias como China, Estados Unidos o Europa están librando actualmente una intensa batalla geopolítica mundial por el control de estos minerales esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la industria armamentística y la fabricación de baterías para coches eléctricos y teléfonos móviles. Son el oro del siglo XXI. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de minerales críticos se cuadruplicará de aquí al 2040. Lo contamos en el documental de En Portada titulado Bienvenido, Míster Lobito.

La conquista silenciosa de China

“China ha sido un socio importante para Angola desde el período en el que conseguimos no solo la independencia, sino también en el período de posguerra. Fue el primer socio que ayudó a Angola a recuperar gran parte de sus infraestructuras. Hoy China tiene una comunidad en Angola muy relevante de ciudadanos que son inversores activos en la economía angoleña en diferentes sectores como la industria, la agricultura, la tecnología…” destaca Ricardo D’Abreu, ministro de Transportes en Angola.

“Es como un pueblo (el chino) que flota sobre nosotros, que casi no los vemos. Son fantasmas“

Pero muchos angoleños critican la presencia de ciudadanos chinos en el país, como el director de cine Ery Claver que asegura, que “los chinos tienen una situación muy curiosa en Angola porque en muchos países tienen sus famosas Chinatowns, pero aquí el caso es muy diferente porque no hay población china en el centro de la ciudad. Sabemos que están aquí, pero no los vemos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún amigo chino, no conozco a nadie con quien pueda relacionarme y saber más sobre su cultura. Es como un pueblo que flota sobre nosotros, que casi no los vemos. Son fantasmas, los veo como una especie de fantasmas”.

La alta presencia de empresas chinas en Angola preocupa a la población. EN PORTADA

Claver recuerda que la colonización europea impuso en Angola un sistema cultural, social, una religión... pero los chinos no, sostiene. “El interés de los chinos es puramente económico. Yo no diría que se va a cometer el mismo genocidio, la misma atrocidad en términos de sangre o violencia física, pero será psicológica. Pienso que el horror será ese y volveremos a perder la propiedad de nuestro país. Necesitamos entender quiénes son esas personas que están aquí, qué están haciendo y cómo podemos dialogar en el campo cultural y social porque es una presencia que no está solo en Angola, no está solo en África, está en todo el mundo”, advierte el director de cine.