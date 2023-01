El mundo se adentra en la transición hacia las energías renovables para dejar atrás los combustibles fósiles y los viejos problemas que estos arrastran: las emisiones de gases de efecto invernadero, un precio volátil o la inseguridad en el suministro, cuyas consecuencias se han hecho dolorosamente patentes con la guerra de Ucrania. Sin embargo, el nuevo mundo hacia el que se ha comprometido a avanzar la comunidad internacional no está exento de riesgos.

Para construir placas solares, molinos de viento o vehículos eléctricos son necesarios los llamados minerales críticos, una lista de compuestos que cada país considera esenciales para el funcionamiento de su economía, y cada vez más, para una transición ecológica imprescindible si se quiere luchar contra el cambio climático.

Entre estos minerales están el litio, el cobalto, el níquel o las tierras raras, materiales, en muchos casos, escasos o bien con reservas poco exploradas, pero que en los últimos años han vivido una gran explosión en su producción y en su uso. Un coche eléctrico requiere seis veces más recursos minerales que uno convencional, mientras que un parque eólico necesita nueve veces más que una planta de gas natural, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Hasta ahora, ha habido suficientes para garantizar una transición energética que ha dado sus primeros pasos, pero los escenarios futuros aparecen menos claros. "Tal y como se ha planteado la transición, no hay suficientes reservas", asegura a RTVE.es Alicia Valero, investigadora en minerales críticos en la Universidad de Zaragoza. "Se tienen que multiplicar por cuatro las reservas de litio, casi lo mismo las de cobalto, casi por tres las de cobre, etcétera", señala.

Pone el ejemplo del cobre, relativamente abundante, pero muy utilizado en vehículos eléctricos y la producción eléctrica renovable. "Se espera que la demanda se duplique en diez años. Eso implica que tendríamos que descubrir cada año una mina como la más grande que existe en el mundo, La Escondida de Chile", apunta.

La demanda de estos minerales no ha hecho más que aumentar a medida que han madurado las tecnologías verdes, y no dejará de hacerlo en los próximos años. De aquí a 2030, se multiplicará entre 1,5 a siete veces en cada uno de los cinco minerales críticos clave (litio, cobalto, níquel, cobre y neodimio), en un escenario de emisiones netas cero para 2050, según el último informe de la AIE , del que Fernández es una de las autoras.

"No es tanto un problema de tener suficientes reservas geológicas, sino de si el ritmo al cual se pueden explotar esas reservas es el mismo al que va el crecimiento de la demanda tecnológica de esa transición ", apunta por su parte Araceli Fernández Pales, directora de la Unidad de Innovación Tecnológica de la AIE.

"El principal acaparador de materias primas de China, ya sea porque las produce en su propio territorio o porque las controla", afirma Valero. El gigante asiático produce el 60% de las tierras raras , un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica entre los que se encuentran el neodimio y el disprosio, usados en los imanes permanentes de la energía eólica. Con otros minerales que no extrae, como el litio, compra el concentrado en su origen y lo refina en su territorio para poder exportarlo al resto del mundo.

Entre los 30 minerales críticos que contempla la Comisión Europea están el litio y el cobalto , materiales tecnológicos que se usan en las baterías de los vehículos, las tierras raras , necesarias en las turbinas eólicas, y el indio y el galio , para las placas fotovoltaicas. No está incluido el níquel , que sí aparece en la lista de Estados Unidos, y que también es fundamental en las baterías, o el cobre . Otras listas también incluyen el zinc, el manganeso o el grafito.

Reciclar los minerales de las baterías, ¿una solución para el futuro?

No obstante, los minerales críticos tienen una importante ventaja respecto a los combustibles fósiles, señala Palacín, y es que se pueden reciclar tras su uso. "Cuando el petróleo se utiliza, emite CO₂ y se va a la atmósfera, pero cuando las baterías se han gastado, siguen teniendo cobalto, seguramente en un porcentaje más alto que el mineral inicial, y se puede volver a utilizar", sigue esta investigadora.

Ya hay plantas para el reciclaje de baterías usadas, una de ellas en Melilla, pero "el problema principal es que la gran cantidad de baterías para reciclar aún no ha llegado", asegura. Aunque ya se han usado muchas en móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos, estas son muy pequeñas y con materiales muy diversos. El 'boom' de los vehículos eléctricos, donde estarán las baterías propicias para ser reutilizadas, está "empezando a despuntar" pero aún no ha llegado.

Por ello, la científica del CSIC cree que es posible que se dé un periodo de "escasez" cuando se haya expandido el uso de baterías pero aún no haya pasado el tiempo necesario para que se puedan reciclar a gran escala.

Valero, por su parte, se muestra escéptica con el alcance del reciclaje. Lo ve "necesario", pero cree que aún estamos muy lejos de su generalización: "Los productos no están diseñados para ser reciclados, no hay canales de recolección de esas materias primas críticas, no hay una legislación que obligue a reciclarlos". Señala que la tasa de recuperación podrá mejorar gracias al diseño, pero nunca será del 100%, y si la demanda sigue aumentando de manera exponencial, "siempre será necesaria materia prima virgen", lo cual implica abrir nuevos yacimientos "y acercarnos más a los límites del planeta".

Otras alternativas al consumo actual pueden serlas baterías que usen otros minerales. Se ha ninvestigado unas que sustituyen el litio por el sodio, un mineral muy similar y más abundante, y también se analiza cómo sustituir el níquel y el cobalto. "La clave está en diversificar, en no utilizar la misma tecnología para todo", resume Palacín.

Además de las mejoras tecnológicas, en eficiencia y diseño, la profesora de la Universidad de Zaragoza apuesta por reducir la producción y el consumo superfluos. "No se puede pintar de verde la economía tal y como se entiende hoy en día, hay que repensarla de cero, abolir la cultura de usar y tirar". Cree que es posible que los recursos de minerales alcancen para aquellas potencias que implanten antes la transición, como Europa y Estados Unidos, pero no para todo el mundo. "En un planeta finito no caben deseos infinitos", asevera.