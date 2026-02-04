Xi habla por teléfono con Putin y después con Trump, en una conversación que el estadounidense define como "excelente"

El presidente chino, Xi Jinping, ha conversado este miércoles por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado la cancillería china, horas después de que el mandatario del gigante asiático mantuviera una reunión virtual con el ruso Vladimir Putin.

En un escueto mensaje, según consigna la agencia EFE, la cartera ministerial china ha señalado que Xi y Trump han hablado este miércoles por la noche de China, aunque no se ha indicado por el momento los asuntos de los que han hablado.

Posteriormente, el propio Trump ha confirmado la conversación, que ha calificado de "excelente" y "exhaustiva" y que ha tratado temas como una más amplia relación comercial, defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril.

Los dos mandatarios habían hablado en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.

Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, aunque las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.

Desde el encuentro en Corea del Sur, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.

Asimismo, la llamada ha tenido lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.

El presidente ruso, Vladimir Putin, durante su reunión este miércoles con el presidente chino, Xi Jinping, por videoconferencia en el Kremlin, Moscú EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN