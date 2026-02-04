Xi habla por teléfono con Putin y después con Trump, en una conversación que el estadounidense define como "excelente"
- Trump, quien planea visitar China en abril, dice que la charla ha sido "excelente" y "exhaustiva"
- Putin acepta la invitación de su homólogo chino para asistir, por primera vez desde 2017, a la cumbre de APEC
El presidente chino, Xi Jinping, ha conversado este miércoles por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha informado la cancillería china, horas después de que el mandatario del gigante asiático mantuviera una reunión virtual con el ruso Vladimir Putin.
En un escueto mensaje, según consigna la agencia EFE, la cartera ministerial china ha señalado que Xi y Trump han hablado este miércoles por la noche de China, aunque no se ha indicado por el momento los asuntos de los que han hablado.
Posteriormente, el propio Trump ha confirmado la conversación, que ha calificado de "excelente" y "exhaustiva" y que ha tratado temas como una más amplia relación comercial, defensa, incluido Taiwán, y los detalles de su próximo viaje a China en abril.
Los dos mandatarios habían hablado en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.
Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, aunque las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.
Desde el encuentro en Corea del Sur, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.
Asimismo, la llamada ha tenido lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.
Videollamada con Putin
La charla con Trump se ha producido el mismo día en el que Xi ha mantenido una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que han abordado la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el acuerdo START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.
Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.
Según el Kremlin, ambos líderes han abordado, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.
El Kremlin ha afirmado haber sido informado con antelación sobre la conversación entre Xi y Trump. Este mismo miércoles, ha indicado que Putin había aceptado una invitación de Xi para visitar China en el primer semestre de este año. Ha aceptado la invitación de su homólogo para asistir, por primera vez desde 2017, a la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China.
“Sí, sabíamos esto de antemano”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de noticias Interfax, en respuesta a una pregunta sobre si el presidente chino había informado a Putin sobre sus planes de conversar con Trump el miércoles.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, ha agregado que Putin y Xi han coincidido en la necesidad de estar en contacto permanente para responder con mayor agilidad a posibles amenazas.
"Putin y Xi Jinping coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos permanentes de consultas bilaterales a través de todos los canales, lo que fortalecerá su comunicación personal", ha asegurado Ushakov.
El diplomático ha explicado que "esto implica revisar y coordinar con prontitud los enfoques sobre temas de actualidad, incluidos los delicados, para garantizar una respuesta oportuna a desafíos y amenazas".
Durante la conversación, los líderes ruso y chino han dedicado considerable atención a la cooperación comercial y económica bilateral.
"China sigue siendo nuestro principal socio comercial, mientras que Rusia es el quinto socio comercial más importante de China", ha indicado Ushakov, que ha añadido que "Rusia es el principal proveedor de petroleo y gas" de Pekín.
"Se estableció el objetivo de seguir desarrollando los lazos comerciales y económicos, incluyendo, por ejemplo, el sector energético", ha señalado.