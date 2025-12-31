Xi Jinping defiende la paz global y reivindica la "reunificación" con Taiwán en su mensaje de fin de año

El presidente chino, Xi Jinping, ha defendido este miércoles en su mensaje con motivo de fin de año la necesidad de promover la paz y la cooperación internacionales en un mundo marcado por la inestabilidad y ha reivindicado la "reunificación" con Taiwán como una "causa histórica imparable" solo un día después de las últimas maniobras militares llevadas a cabo por Pekín en torno a la isla.

El mensaje, difundido a través del ente estatal Grupo de Medios de China y de plataformas en Internet, ha incluido referencias a la situación internacional, que Xi ha descrito como marcada por "turbulencias y cambios", con "regiones aún afectadas" por conflictos armados. En ese contexto, ha afirmado que China está dispuesta a "trabajar de la mano con todos los países" para promover la paz, el desarrollo y una gobernanza global que calificó de "más justa y razonable".

Al aludir a Taiwán, ha señalado que los “compatriotas a ambos lados del Estrecho están unidos por una sangre más espesa que el agua”, en referencia a la isla gobernada de forma autónoma, reclamada por Pekín y sigue siendo uno de los principales focos de tensión en la región.

Prevé que China alcance los 17 billones de euros de producción El presidente chino ha reiterado además su apuesta por avanzar en la construcción de una "comunidad con un futuro compartido para la humanidad", una formulación habitual en los discursos de la diplomacia de Pekín, y ha asegurado que su país "siempre se ha situado en el lado correcto de la historia". En el plano interno, Xi ha recordado que 2025 supone el cierre del 14.º Plan Quinquenal y ha afirmado que China ha completado los objetivos previstos tras "cinco años extraordinarios" en los que, según dijo, el país ha superado "capas de dificultades y desafíos". La producción económica total "ha seguido superando nuevos umbrales" y se prevé que alcance este año los 140 billones de yuanes (que equivalen a unos 20 billones de dólares o 17 billones de euros), según ha señalado. El FMI recorta medio punto el crecimiento mundial en 2025 por la guerra comercial: España se libra de la rebaja El mandatario ha vinculado estos resultados al avance de la modernización "al estilo chino" y ha sostenido que se ha producido un aumento de la fortaleza económica, tecnológica y de defensa del país, al tiempo que destacó mejoras en ámbitos como la protección medioambiental y la percepción de bienestar y seguridad de la población.