China anuncia ejercicios militares alrededor de Taiwán como “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia

China ha anunciado este lunes maniobras militares alrededor de Taiwán, que incluyen disparos con munición real.

“A partir del 29 de diciembre, el Mando de las Zonas Orientales del Ejército Popular de Liberación (EPL, el ejército chino) desplegará sus tropas del Ejército de Tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles para llevar a cabo maniobras militares conjuntas denominadas ‘Misión Justa 2025’ ”, informa un comunicado del coronel mayor Shi Yi, portavoz Comando del Teatro Oriental del EPL.

Las maniobras de esta semana son “una seria advertencia a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y constituyen una acción legítima y necesaria para preservar la soberanía y la unidad nacional de China”, ha declarado Shi en la nota.

En un comunicado aparte, un mapa muestra cinco zonas alrededor de la isla donde “se realizarán disparos con munición real” de 08:00 (0:00 GMT) de este lunes hasta las 18:00 horas del martes (10:00 GMT). “Por razones de seguridad, se recomienda a todos los barcos y aviones no implicados que no entren en las aguas y el espacio aéreo mencionados”, advierte.

Esta demostración de fuerza a gran escala se produce tras semanas de tensiones entre China y Japón, que comenzaron con declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugerían que Tokio podría apoyar a Taiwán en caso de un futuro conflicto armado.

También es consecuencia de las últimas ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi, lo que ha provocado la ira de Pekín, que respondió la semana pasada imponiendo sanciones a 20 empresas estadounidenses del sector de la defensa.