China anuncia ejercicios militares alrededor de Taiwán como “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia
- Un mapa muestra cinco zonas alrededor de la isla donde “se realizarán disparos con munición real”
- Esta demostración se produce tras semanas de tensiones entre China y Japón y por la venta de armas de EE.UU. a Taipéi
China ha anunciado este lunes maniobras militares alrededor de Taiwán, que incluyen disparos con munición real.
“A partir del 29 de diciembre, el Mando de las Zonas Orientales del Ejército Popular de Liberación (EPL, el ejército chino) desplegará sus tropas del Ejército de Tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Misiles para llevar a cabo maniobras militares conjuntas denominadas ‘Misión Justa 2025’ ”, informa un comunicado del coronel mayor Shi Yi, portavoz Comando del Teatro Oriental del EPL.
Las maniobras de esta semana son “una seria advertencia a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán y constituyen una acción legítima y necesaria para preservar la soberanía y la unidad nacional de China”, ha declarado Shi en la nota.
En un comunicado aparte, un mapa muestra cinco zonas alrededor de la isla donde “se realizarán disparos con munición real” de 08:00 (0:00 GMT) de este lunes hasta las 18:00 horas del martes (10:00 GMT). “Por razones de seguridad, se recomienda a todos los barcos y aviones no implicados que no entren en las aguas y el espacio aéreo mencionados”, advierte.
Esta demostración de fuerza a gran escala se produce tras semanas de tensiones entre China y Japón, que comenzaron con declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugerían que Tokio podría apoyar a Taiwán en caso de un futuro conflicto armado.
También es consecuencia de las últimas ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi, lo que ha provocado la ira de Pekín, que respondió la semana pasada imponiendo sanciones a 20 empresas estadounidenses del sector de la defensa.
Taiwán condena las maniobras chinas y la "intimidación militar" de Pekín
Las autoridades taiwanesas han condenado este lunes las maniobras militares lanzadas por China en torno a la isla y han denunciado lo que califican como una campaña de "intimidación militar" por parte de Pekín, al considerar que esas acciones "desafían el orden internacional".
La portavoz presidencial Karen Kuo ha afirmado en un comunicado que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un "amplio consenso" de la comunidad internacional, y ha sostenido que los ejercicios chinos "socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales" y representan un "claro desafío" al derecho y al orden internacionales.
Kuo ha indicado que las fuerzas isleñas "están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación" y ha expresado su "firme repudio" a las acciones del Ejército chino iniciadas este lunes.
La portavoz también ha señalado que, frente a las "provocaciones unilaterales" de Pekín, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad nacional de Taiwán mantienen un seguimiento "anticipado y exhaustivo" de la situación y han adoptado "todas las medidas necesarias" para garantizar la seguridad del territorio.
Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi.