Pelosi se reúne con la presidenta taiwanesa y asegura que EE.UU. "no abandonará a Taiwán"

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, se ha reunido con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y ha proclamado que Estados Unidos "no abandonará a Taiwán", isla que ha descrito como un "ejemplo" para el mundo.

La funcionaria ha asegurado que la "solidad estadounidense con Taiwán es crucial" y que la determinación de su país por "proteger la democracia taiwanesa y en el resto del mundo" permanece "inalterada".

Por su parte, la presidenta taiwanesa, que ha condecorado a Pelosi con la Orden de las Nubes Propicias por su "apoyo" al territorio, ha mostrado su esperanza de que Taiwán y EE.UU. "continúen su apoyo mutuo" para hacer que "la democracia brille de nuevo", a la vez que ha agradecido a Pelosi sus "acciones concretas de apoyo a Taiwán en un momento crítico".

En su cuenta de Twitter, la presidenta de la Cámara de Representantes ha señalado que "es un privilegio aceptar el símbolo de la fuerte y duradera amistad de Estados Unidos con Taiwán".

“It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5“