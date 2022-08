Las tensiones sobre Taiwán han aumentado con la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, la de mayor nivel por parte de un representante estadounidense desde 1997.

El viaje de Pelosi también ha elevado aún más los roces en las relaciones entre Estados Unidos y China, que ve Taiwán como una provincia disidente que, eventualmente, formará parte del gigante asiático.

Las crecientes tensiones hacen que aumente el temor a que estalle un conflicto armado en la región. En este sentido, los expertos consideran que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes “no desencadenará una tensión más grande que la que ya existe”, según afirma el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Ernesto M. Pascual.

Taiwán no es miembro de agencias de Naciones Unidas, pero sí lo es de organizaciones como la Organización Mundial del Comercio o el Banco Asiático de Desarrollo.

Por su parte, el analista de Asia-Pacífico de Descifrando la Guerra, Ander Sierra, asegura a RTVE.es que el viaje de Pelosi "no supone un cambio en la posición de Estados Unidos sobre Taiwán". "El viaje se ha llevado a cabo de forma unilateral por parte de la presidenta de la Cámara. Ha habido una descoordinación en la Administración de Biden. Es más una decisión personal de Pelosi y su equipo que un cambio de política o de postura de Estados Unidos", opina.

Con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Washington profundizó sus relaciones militares con Taiwán y aumentó las entregas de armas. Además, el actual presidente estadounidense, Joe Biden , en mayo de este año afirmó que Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán , aunque poco después la Casa Blanca aclaró que la posición de Washington sobre Taiwán no había cambiado y recalcó su compromiso con la política de “una sola China”.

Estados Unidos continúa vendiendo equipo militar a Taiwán, aunque China ha advertido en reiteradas ocasiones a Washington de que no lo haga. Según Estados Unidos, su objetivo es garantizar la estabilidad y la paz en el Estrecho de Taiwán.

“El mensaje que ha dado Estados Unidos a China es el de que no permanecerá impasible, que sigue defendiendo la política de unificación, pero con una interpretación distinta ”, explica Ollé, quien afirma que “es difícil prever hasta qué punto habría una implicación o no”. “En cualquier caso, Estados Unidos está comprometido, si no a intervenir, sí a ayudar de manera decisiva a Taiwán”, recalca.

El Ministerio de Exteriores chino ha condenado de forma “enérgica” la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con la que Pekín considera que Washington rompe su compromiso de limitar a “relaciones no oficiales” sus contactos con Taiwán.

“Este tipo de respuestas en maniobras militares rodeando la isla se han ido produciendo periódicamente. No creo que la cosa vaya más allá a corto plazo, más allá de que Pekín muestre su determinación en relación a Taiwán ”, asegura el profesor de Historia y Cultura de la China Moderna y Contemporánea de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Manuel Ollé.

¿Puede estallar un conflicto armado?

Las tensiones entre China y Taiwán han crecido en los últimos años. En 2021 China envió aviones militares a la Zona de Defensa Aérea de Taiwán, en un movimiento en el que parecía aumentar la presión en la región. La cifra de aeronaves registradas alcanzó su punto máximo en octubre de ese mismo año, con hasta 56 incursiones en tan solo un día.

El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, ha afirmado que “no es tanto que pueda haber un ataque directo, sino que aumentan las probabilidades de un error de cálculo”.

En este sentido, Pascual recalca que “hay incidentes bastante frecuentes donde China pasa con sus aviones sobre el espacio aéreo de Taiwán, pero no es problemático mientras no haya una confrontación”. “Tenemos que ver la necesidad del Gobierno chino de mantener una cierta dinámica interna, una narrativa para consumo interno y elevar un tanto el listón. La visita de Pelosi no va a desencadenar mayores problemas aparte de estos fuegos artificiales que estamos viendo”, asevera.

Por su parte, el profesor Ollé subraya que “el riesgo que implica la confrontación entre Estados Unidos y China (...) tiene unas dimensiones superiores a cualquier otro conflicto, incluyendo al actual entre Rusia y Ucrania”.

El analista Sierra opina que "esta crisis será corta en el tiempo", ya que a China "no le interesa una escalada militar en la región porque tiene el Congreso Nacional del Partido Comunista en octubre". "A los líderes chinos ahora mismo les interesa que haya estabilidad y tranquilidad. Los ejercicios militares son más una demostración de fuerza", añade.