Nancy Pelosi aterriza en Taiwán pese a las advertencias de represalias de China

En una columna de opinión publicada por The Washington Post a la llegada de Pelosi a Taiwán, la presidenta de la Cámara de Representantes ha expuesto las razones de su visita, alegando que China ha incrementado las tensiones con la isla y que Estados Unidos ha concluido que "probablemente se esté preparando para una contingencia de unificación de Taiwán con la RPC por la fuerza".

“By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH“