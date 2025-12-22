China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a los productos lácteos de la Unión Europea, incluida España

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado, este lunes, la imposición de aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a las importaciones de determinados productos lácteos procedentes de la Unión Europea (UE). El Gobierno chino ha tomado esta decisión tras concluir que estos reciben subvenciones europeas y que han causado "un daño sustancial" a la industria láctea china.

Esta medida, que el Ejecutivo chino describe como respuesta "antisubvenciones", entrará en vigor este martes y se aplicará en forma de "depósitos en garantía". Los importadores europeos deberán pagar ante la aduana del país asiático una cantidad en función del valor de la mercancía y del porcentaje fijado para cada empresa exportadora europea.

El anuncio se produce en un contexto de tensión comercial entre China y la Unión Europea, después de que Pekín impusiera recientemente aranceles de hasta el 19,8 % a las importaciones de ciertos productos de cerdo de los Veintisiete, en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

La investigación antisubvención de China sobre los lácteos europeos se inició tras una solicitud de la Asociación China de la Industria Láctea y de la Asociación China de la Industria de Productos Lácteos, en agosto de 2024. El ministerio chino de Comercio ha defendido, en un comunicado, que ha llevado a cabo las pesquisas bajo principios de "equidad, imparcialidad, apertura y transparencia", y de acuerdo con la legislación china y las normas de la Organización Mundial del Comercio. Aseguran, además, que la imposición provisional "protege plenamente los derechos de las partes interesadas".

Castigo por las subvenciones europeas a los lácteos De acuerdo con las conclusiones preliminares, las autoridades han determinado que los productos lácteos investigados procedentes de la UE reciben subvenciones, que repercuten negativamente en la industria láctea china porque estiman que existe una "relación de causalidad" entre ambos factores, lo que motivó la adopción de estas medidas provisionales. La investigación analizó importaciones realizadas entre abril de 2023 y marzo de 2024 y evaluó los efectos de estas compras sobre el sector nacional durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Entre los programas de ayudas europeas citados figuran ayudas a la conservación ecológica, subvenciones a jóvenes agricultores, apoyo al almacenamiento de productos lácteos y fondos para el desarrollo rural, aplicados en países como Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumanía y la República Checa. Las medidas afectan a un conjunto de productos que incluyen quesos frescos, cuajadas, quesos procesados y quesos azules, así como leche y algunos tipos de nata.