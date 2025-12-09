Trump amenaza a México con un aumento del 5% a los aranceles por la disputa sobre el agua

Las tensiones entre EE.UU. y México escalan tras el anuncio de Trump de aumentar los aranceles un 5% si su país vecino no libera de inmediato 246,6 millones de metros cúbicos pendientes según el Tratado de Aguas. Un incumplimiento que, según el republicano, ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

Trump ha señalado que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años, advirtiendo que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", ha subrayado el mandatario, instando a que el gobierno mexicano "solucione esto ya", ha reiterado en su red social Truth Social.

La advertencia de Trump a México llega pocas horas después de reunirse en la Casa Blanca con un grupo de líderes agrícolas del sur de Texas que, junto con el gobernador Greg Abbott y el senador republicano Ted Cruz, han buscado presionar al país vecino para que cumpla el acuerdo de aguas de 1944, el cual regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos que cruzan ambas naciones.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

"México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS", ha escrito Trump en referencia a esto.

Trump planea un rescate de 12.000 millones de dólares para los agricultores La amenaza del republicano llega el mismo día en que su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha reconocido que el sector agrícola enfrentaba una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido. Y que también estaría relacionada con las consecuencias de la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca. En torno a esta situación, Trump ha afirmado en la Casa Blanca: "Amamos a nuestros agricultores", y ha anunciado un rescate de 12.000 millones de dólares que será tomado de un fondo de la Secretaría de Agricultura. La secretaria ha detallado que los agricultores recibirían su ayuda el 28 de febrero de 2026 y que sabrían cuánto recibirían a finales de año. España se juega unos 3.500 millones de euros en ventas por los aranceles de EE.UU. a productos agrícolas El plan, diseñado durante los últimos meses, se presenta a las puertas de 2026, año en el que se celebrarán elecciones de medio mandato y Trump necesita el apoyo del mundo rural para mantener la mayoría republicana en el Congreso. Según The Wall Street Journal, gran parte de la ayuda se distribuirá a través de pagos únicos del programa de asistencia Farmer Bridge Assistance. Los mil millones de dólares restantes, ha agregado el rotativo, se destinarán a productos básicos no cubiertos en el programa de asistencia.