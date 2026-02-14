Pedro Sánchez en la Conferencia de Múnich, en directo: "El rearme nuclear no es el camino a seguir"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, participando en una mesa redonda sobre la seguridad transatlántica.

Sánchez es el primer jefe del Ejecutivo español que participa en esta conferencia, una cita anual de la geopolítica que se celebra desde 1963. En su primera intervención, ha advertido que "el rearme nuclear no es el camino a seguir para evitar el conflicto entre naciones" ni para protegerse de "la amenaza real" que supone el presidente ruso Vladímir Putin.

El líder socialista ha hecho hincapié en que los riesgos y los costes "pesan más que los beneficios para la paz" y ha utilizado una cita del expresidente estadounidense Ronald Reagan: "Una guerra nuclear no se puede ganar".

Para Sánchez no es cuestión de "izquierda o derecha" y ha alertado que a día de hoy, "está cambiando la marea" y las potencias mundiales "están olvidando los errores del pasado". A esta tesitura, Sánchez ha añadido la sombra de la IA que se puede cernir sobre el armamento nuclear y ha pedido "humildemente" poner freno al rearme nuclear: "Se lo ruego, impidan el lanzamiento de una nueva carrera armamentística".