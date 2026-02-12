Sánchez y Meloni chocan por la reunión paralela a la cumbre informal de la UE a la que España no ha sido invitada

Choque entre el Gobierno italiano y español por la organización en Italia de una reunión previa a la cumbre informal de la Unión Europea de este jueves. Una reunión anterior impulsada por Italia, Alemania y Bélgica, según fuentes oficiales italianas, y a la que no ha sido invitada España.

En el encuentro, una veintena de líderes han coordinado posturas en un hotel próximo al castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, dónde se celebra la cumbre.

En Bilzen estaban convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.

El Gobierno español se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal, esa reunión previa a la que Pedro Sánchez no fue invitado, al considerar que mina los principios básicos de la Unión Europea.