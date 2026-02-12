Sánchez y Meloni chocan por la reunión paralela a la cumbre informal de la UE a la que España no ha sido invitada
- El Gobierno español se ha quejado ante el de Italia al considerar que mina los principios básicos de la Unión Europea
- El ejecutivo italiano asegura que ambos mandatarios se vieron y el español no se quejó por no estar en la reunión previa
Choque entre el Gobierno italiano y español por la organización en Italia de una reunión previa a la cumbre informal de la Unión Europea de este jueves. Una reunión anterior impulsada por Italia, Alemania y Bélgica, según fuentes oficiales italianas, y a la que no ha sido invitada España.
En el encuentro, una veintena de líderes han coordinado posturas en un hotel próximo al castillo de Alden Biesen, en la localidad belga de Bilzen, dónde se celebra la cumbre.
En Bilzen estaban convocados por el presidente del Consejo, António Costa, con el fin de debatir sobre la profundización del mercado único y la mejora de la competitividad de la Europa comunitaria.
El Gobierno español se ha quejado ante el de Italia por haber convocado, antes de la cumbre informal, esa reunión previa a la que Pedro Sánchez no fue invitado, al considerar que mina los principios básicos de la Unión Europea.
Ocho países no han sido invitados a la reunión
"España ha hablado con Italia, no para pedir ser invitados, sino para trasladar que nos parece que esta clase de iniciativas minan los principios básicos de la UE y, en lugar de acercar soluciones, las alejan", han asegurado fuentes de Moncloa a RTVE. Dichas fuentes matizan que los canales entre los Estados miembros son múltiples y habituales, aunque no aclaran cuál fue el elegido esta vez para hacer llegar a Italia su descontento.
"El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra, Giorgia Meloni, intercambiaron puntos de vista al margen de la reunión informal de líderes de la UE. Durante la conversación, el presidente Sánchez no planteó ninguna objeción a la falta de invitación a la reunión de coordinación celebrada esa mañana antes del inicio de la reunión en el castillo de Alden Biesen", han reaccionado por su parte desde el gobierno italiano.
Junto a España ha habido otros siete países que no han sido invitados: España, Portugal, Irlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia. Sí ha contado con la participación de un total de 19 líderes, incluido el francés Emmanuel Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.