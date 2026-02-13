Merz aborda con Macron un escudo nuclear europeo y llama a resetear la relación con EE.UU.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha confirmado este viernes que ha iniciado contactos con el presidente francés, Emmanuel Macron, para explorar una disuasión nuclear conjunta en Europa, en un contexto internacional que ha descrito como el fin del orden global tal y como se conocía hasta ahora.

Durante el discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Merz ha señalado que ha mantenido "primeras conversaciones" con el mandatario francés sobre un eventual paraguas nuclear europeo, aunque ha subrayado que Alemania seguirá actuando "estrictamente dentro de sus obligaciones legales" en el marco de su participación en la OTAN.

Letta y Macron se saludan delante de Von der Leyen y de Merz

El canciller ha dejado claro que Berlín no permitirá que se consoliden en el continente distintos niveles de protección. "No aceptaremos que surjan zonas con diferentes estándares de seguridad en Europa", ha afirmado, en alusión a la necesidad de reforzar la cohesión estratégica ante un entorno geopolítico cada vez más inestable.

Adiós al "orden basado en reglas" En su intervención, Merz ha advertido de que el sistema internacional basado en reglas atraviesa una transformación profunda. "Ese orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores momentos, ya no existe en la forma que conocíamos", ha dicho, al tiempo que ha instado a redefinir la relación transatlántica en una etapa marcada por la rivalidad entre grandes potencias. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a "reparar y revitalizar la confianza" entre Europa y Estados Unidos, y ha defendido que Washington tampoco puede afrontar en solitario los desafíos globales. "En la era de la competencia entre potencias, incluso Estados Unidos no será lo suficientemente fuerte si actúa solo", ha sostenido, recordando que la pertenencia a la OTAN es una ventaja estratégica tanto para Europa como para EE.UU. El discurso del canciller ha reflejado la creciente voluntad europea de ganar margen de autonomía estratégica tras un año de tensiones sin precedentes en las relaciones transatlánticas, marcadas por decisiones unilaterales de Washington en materia comercial y de seguridad. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reconocido antes de su llegada a Múnich que la relación atraviesa "un momento definitorio" en un mundo que cambia con rapidez, aunque ha adoptado un tono más conciliador que el mostrado el año anterior por el entonces vicepresidente JD Vance en este mismo foro.