Archivada la denuncia de Sánchez contra la lona de Hazte Oír que le llamaba corrupto frente al Congreso: "Es crítica política"

La jueza que investigaba la colocación de una lona por parte de la asociación Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados llamando "corrupto" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 19 de mayo, ha archivado la causa. Según la magistrada, la acción se enmarca dentro de la "crítica política" y no incitó al odio.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción Número 12 de Madrid da carpetazo de forma provisional a la causa ante "la falta de relevancia penal de los hechos investigados", tras analizar si el contenido de la lona y de actuaciones posteriores --como pancartas o un camión-- suponían un delito de injurias y calumnias contra el jefe del Ejecutivo.

La instructora considera que la lona "no supera los límites fijados por la jurisprudencia, al constituir las imágenes y expresiones descritas una manifestación de crítica de contenido político, enmarcada dentro del derecho a la crítica de la actuación de los poderes políticos que no promueve la violencia ni incita un discurso de odio".

En este sentido, la jueza sostiene que lo que se colocó "no fue una lona con contenido publicitario, sino con un contenido de alcance político, mediante el cual se pretendía exponer de forma pública una crítica hacia el presidente del Gobierno, utilizando la palabra corrupto, unido a distintos archivos referentes a causas judiciales actualmente en trámite". "Siendo la lona de grandes dimensiones, y colocada enfrente del Congreso de los Diputados con un propósito de crítica claramente política", apostilla.

La jueza argumenta que la libertad de expresión "no tiene un carácter absoluto, pero en la valoración de derechos en conflicto, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, y en especial en el supuesto de crítica política, debe procederse a la ponderación de los mismos, entendiendo desproporcionado acudir a la vía penal salvo en el caso de incitación a la violencia o cuando se trata de discursos de odio".

Los hechos se referían a la colocación, por parte de Hazte Oír, de una lona en la fachada del edificio situado frente al Congreso con una imagen del presidente del Gobierno acompañada del término "corrupto" en letras grandes, así como de imágenes de carpetas presididas por textos que rezaban 'caso Begoña', 'caso Ábalos/Koldo' o 'caso fiscal general de Pedro Sánchez', entre otros.

De más de 253 metros cuadrados, la lona se colocó sobre las 11.00 horas y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acabaron retirándola, en la madrugada del 20 de mayo, por orden del Juzgado de Instrucción Número 9, que accedió a la medida cautelar solicitada por el PSOE.