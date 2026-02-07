Sánchez anuncia una ofensiva contra la "tecno-casta" de las redes sociales "más fuerte que sus bolsillos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue determinado a combatir la "tecno casta" de las redes sociales y ha avanzado este viernes por la noche una ofensiva con medidas que incluyen "responsabilidades penales" para combatir "contenidos ilícitos": "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos".

En un vídeo de casi dos minutos difundido en su perfil de X, Sánchez ha lamentado que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido", ya que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".

Para reforzar su argumento, ha mostrado un cartel que muestra esta noticia: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores".

Dcho esto, ha cargado contra el fundador y consejero delegado de Telegram: "Esta semana ha pasado un cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar".

El pasado miércoles, Durov publicó un mensaje en Telegram dirigido a sus usuarios criticando el anuncio de Sánchez de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, calificándolo de una iniciativa "peligrosa" que "amenaza las libertades" de los usuarios. Esta semana, también el multimillonario dueño de la red social X, Elon Musk, ha calificado a Sánchez de "sucio" y le ha acusado de ser "un tirano y un traidor al pueblo de España" por la limitación de edad.

Las redes sociales "nos espían", "roban nuestros datos" y amplifican "el odio y la desinformción", ha respondido Sánchez a Durov, por su parte.