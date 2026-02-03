Musk critica a Sánchez por el límite de edad en redes sociales: "Es un tirano"

El multimillonario Elon Musk, ha respondido a través de X, red social de su propiedad, a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Musk escribe, en un post, que Sánchez es un "tirano y un traidor al pueblo de España", y le califica como "sucio".

“Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR“ — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Esta publicación llega unos días después de que el presidente del Gobierno respondiese en X a una publicación del propio Musk, en la que el empresario se mostraba sorprendido por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en España. "Marte puede esperar. La humanidad no", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

