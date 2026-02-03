Registran los locales de la red social X en Francia y convocan a Elon Musk para ser interrogado

Las autoridades francesas han registrado este martes la sede de la red social estadounidense X y han convocado a Elon Musk (entre otros responsables de la red social) para que comparezca ante la Justicia francesa el próximo 20 de abril para un interrogatorio. Así lo ha anunciado la Fiscalía del país galo en un comunicado.

Según estas fuentes judiciales, el registro se ha llevado a cabo por la sección que combate la ciberdelincuencia de la Fiscalía de París, junto con la unidad nacional especializada en la materia de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN) y Europol, y en el marco de investigación abierta en enero de 2025. Además, la Fiscalía ha anunciado que dejará de realizar publicaciones en esta red social.

La investigación, en manos de la Gendarmería, se produce tras recibir dos denuncias, una del 12 de enero de 2025 y otra del 9 de julio de 2025. De hecho, el proceso se amplió después de otras denuncias que señalaban el funcionamiento del modelo de Inteligencia Artificial de Grok en la plataforma X, que habría provocado "la difusión de contenidos negacionistas y 'deepfakes' de carácter sexual".