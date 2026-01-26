Bruselas abre expediente sancionador a X por las imágenes sexuales 'deepfake' y otros contenidos de Grok

La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexuales 'deepfake' generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de inteligencia artificial integrado, y otros contenidos controvertidos. Bruselas sospecha que violan la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

El expediente sancionador no establece un plazo claro para concluir la investigación, pero fuentes comunitarias aseguran que lo abordarán como una "prioridad", conscientes de los "riesgos" que plantea.

El procedimiento comunitario prevé varias etapas, desde la petición de más información, contactos con terceras partes y análisis de la réplica de defensa de la compañía antes de concluir la investigación que, en última instancia, prevé multas millonarias en caso de incumplimiento de hasta el 6% de la facturación global.

De hecho, antes de lanzar la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a X conservar toda su documentación interna relativa a Grok durante 2026, en el marco de la investigación que mantiene abierta a la plataforma para analizar su política contra los contenidos ilegales.

La orden llegó en plena polémica por las imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por Grok en las últimas semanas y que han llevado al Gobierno francés a denunciar a X ante los tribunales, que se añaden a otros contenidos como el blanqueo del Holocausto que la IA de la red social publicó a finales del año pasado.