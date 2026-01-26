Bruselas abre expediente sancionador a X por las imágenes sexuales 'deepfake' y otros contenidos de Grok
- La Comisión Europea sospecha que violan la Ley Europea de Servicios Digitales
- No fija un plazo claro para concluir la investigación, pero se abordará como una "prioridad", según fuentes comunitarias
La Comisión Europea ha informado este lunes del inicio de una investigación formal contra X por las imágenes sexuales 'deepfake' generadas sin consentimiento por Grok, su asistente de inteligencia artificial integrado, y otros contenidos controvertidos. Bruselas sospecha que violan la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
El expediente sancionador no establece un plazo claro para concluir la investigación, pero fuentes comunitarias aseguran que lo abordarán como una "prioridad", conscientes de los "riesgos" que plantea.
El procedimiento comunitario prevé varias etapas, desde la petición de más información, contactos con terceras partes y análisis de la réplica de defensa de la compañía antes de concluir la investigación que, en última instancia, prevé multas millonarias en caso de incumplimiento de hasta el 6% de la facturación global.
De hecho, antes de lanzar la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a X conservar toda su documentación interna relativa a Grok durante 2026, en el marco de la investigación que mantiene abierta a la plataforma para analizar su política contra los contenidos ilegales.
La orden llegó en plena polémica por las imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por Grok en las últimas semanas y que han llevado al Gobierno francés a denunciar a X ante los tribunales, que se añaden a otros contenidos como el blanqueo del Holocausto que la IA de la red social publicó a finales del año pasado.
Examinará si la red social cumple con la Ley Europea de Servicios Digitales
El Ejecutivo comunitario busca aclarar si la compañía de Elon Musk está tomando las medidas adecuadas para evaluar y mitigar riesgos sistémicos que plantea Grok, incluida la difusión de contenidos ilegales y su efecto negativo en cuestiones como la violencia contra la mujer, el bienestar físico y la salud mental.
También examinará si X cumple con las obligaciones de la DSA (a la que está sujeta por actuar en la Unión Europea) que incluyen elaborar y presentar a Bruselas el informe de evaluación de riesgos 'ad hoc' sobre las funcionalidades de Grok y su impacto en los riesgos de X.
En diciembre de 2025, el Ejecutivo comunitario ya multó a X con 120 millones por engañar a sus usuarios con la marca azul de verificación, en una primera decisión de incumplimiento de la DSA. La compañía no ha pagado aún esta sanción, pero fuentes comunitarios aclaran que tiene un plazo de tres meses que aún no ha expirado y que hay contactos entre las partes que les hacen confiar en que lo hará.