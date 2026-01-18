'Deepfakes': cómo denunciar si tu imagen ha sido manipulada con inteligencia artificial
- El Gobierno incluye los 'deepfakes' en los delitos contra el honor
El Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la normativa sobre honor, intimidad y propia imagen para perseguir el uso de ‘deepfakes’ —contenidos audiovisuales alterados con inteligencia artificial— sin consentimiento. La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia y se presenta como respuesta al uso fraudulento de la IA, especialmente en estafas y campañas de desinformación.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de casos en los que se ha utilizado la inteligencia artificial con fines fraudulentos. Por ejemplo, los ‘deepfakes’ en los que suplantan a presentadores del Canal 24 Horas de RTVE para presentarles como si estuvieran promocionando productos financieros sospechosos o falsos remedios para enfermedades crónicas que no tienen cura. Estos contenidos se viralizan en redes sociales y plataformas de mensajería, engañando a miles de usuarios que confían en la credibilidad de los profesionales de la televisión pública.
Otro fenómeno alarmante es la creación de imágenes sexualizadas, la mayoría, de mujeres —periodistas, políticas, influencers y ciudadanas anónimas— mediante herramientas de IA generativa. En VerificaRTVE también te hemos advertido de esta tendencia en redes sociales en la que los usuarios utilizan la IA para tratar a las mujeres como objetos, sexualizándolas y arrebatándoles su humanidad. Los objetivos son diversos: cumplir una fantasía sexual, denigrar a perfiles públicos o conseguir que un meme se haga viral. También te hemos explicado cómo se ha usado esta tecnología para atribuir rasgos masculinos a esposas de líderes políticos con el objetivo de trasladar la falsa idea de que son mujeres trans y extender el discurso de odio contra este colectivo.
Pasos que debes seguir si eres víctima de un ‘deepfake’
En VerificaRTVE preparamos con la ayuda de expertos una guía para víctimas de montajes pornográficos generados con IA. Si descubres que tu imagen o voz ha sido manipulada mediante inteligencia artificial sin tu consentimiento, te proponemos que sigas estos pasos:
1.- Recopila pruebas
- Haz capturas de pantalla con fecha y hora visible
- Guarda las URL (dirección web) completas
- Descarga el contenido si es posible
- Documenta dónde y cuándo lo has encontrado
- Identifica quién lo ha publicado (perfil, cuenta, canal)
2.- Denuncia en la plataforma
- Redes sociales (Facebook, Instagram, X, TikTok): utiliza las herramientas de denuncia por suplantación de identidad, contenido falso o acoso
- YouTube: denuncia por suplantación de identidad o contenido engañoso
- Telegram/WhatsApp: reporta el contenido y bloquea al remitente
- Solicita expresamente la retirada inmediata del contenido
3.- Denuncia ante las fuerzas de seguridad
- Policía Nacional o Guardia Civil: presenta denuncia por posibles delitos contra el honor, la intimidad, la propia imagen o, en casos de contenido sexual, por un delito contra la libertad sexual
- Unidad de Delitos Telemáticos: especialmente si hay componente de ciberacoso o extorsión
- Lleva todas las pruebas recopiladas
- Puedes denunciar online a través de la Oficina de Denuncias por Internet del Ministerio del Interior
4.- Contacta con un abogado especializado
- Busca asesoramiento en derecho digital o protección de datos
- El abogado puede redactar requerimientos formales de cesación y destrucción del contenido (burofax, carta certificada)
- Puede iniciar acciones civiles para reclamar indemnizaciones
- Puede ejercer la acusación particular en el proceso penal si lo deseas
5.- Solicita medidas cautelares
- A través de tu abogado, puedes pedir al juez que ordene la retirada inmediata del contenido mientras se tramita el procedimiento
- Esto puede acelerar la eliminación de las imágenes o vídeos
6.- Preserva tu salud mental
- El ciberacoso mediante ‘deepfakes’ puede tener un impacto psicológico severo
- Busca apoyo profesional si lo necesitas
- Contacta con asociaciones especializadas en ciberacoso o violencia digital
7.- Ten en cuenta estos recursos
- INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): en su página web o en el número de teléfono gratuito 017
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): si hay tratamiento ilícito de datos personales