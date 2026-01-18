'Deepfakes': cómo denunciar si tu imagen ha sido manipulada con inteligencia artificial

El Gobierno ha dado luz verde a un anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la normativa sobre honor, intimidad y propia imagen para perseguir el uso de ‘deepfakes’ —contenidos audiovisuales alterados con inteligencia artificial— sin consentimiento. La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia y se presenta como respuesta al uso fraudulento de la IA, especialmente en estafas y campañas de desinformación.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado de casos en los que se ha utilizado la inteligencia artificial con fines fraudulentos. Por ejemplo, los ‘deepfakes’ en los que suplantan a presentadores del Canal 24 Horas de RTVE para presentarles como si estuvieran promocionando productos financieros sospechosos o falsos remedios para enfermedades crónicas que no tienen cura. Estos contenidos se viralizan en redes sociales y plataformas de mensajería, engañando a miles de usuarios que confían en la credibilidad de los profesionales de la televisión pública.

Otro fenómeno alarmante es la creación de imágenes sexualizadas, la mayoría, de mujeres —periodistas, políticas, influencers y ciudadanas anónimas— mediante herramientas de IA generativa. En VerificaRTVE también te hemos advertido de esta tendencia en redes sociales en la que los usuarios utilizan la IA para tratar a las mujeres como objetos, sexualizándolas y arrebatándoles su humanidad. Los objetivos son diversos: cumplir una fantasía sexual, denigrar a perfiles públicos o conseguir que un meme se haga viral. También te hemos explicado cómo se ha usado esta tecnología para atribuir rasgos masculinos a esposas de líderes políticos con el objetivo de trasladar la falsa idea de que son mujeres trans y extender el discurso de odio contra este colectivo.