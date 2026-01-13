El Gobierno incluye los 'deepfakes' en el catálogo de delitos contra el honor

Este martes el Consejo de Ministros va a aprobar un anteproyecto de ley para incluir los deepfakes entre los delitos contra el honor, según ha podido saber RTVE.

El objetivo de esta ley es frenar la manipulación de imágenes y voces creadas con inteligencia artificial y que cada vez son más frecuentes en las redes sociales.

Por ello se va a considerar una intromisión en el derecho al honor hacer este tipo de montajes falsos, si bien habrá límites para aquellas creaciones que tengan finalidades creativas, satíricas artísticas o de ficción.

El anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad también va a reforzar la figura del consentimiento. A partir de ahora las plataformas digitales no podrán difundir y apropiarse de imágenes de las personas con total libertad.

Además, con la reforma se va a requerir el consentimiento y en el caso de los menores podrán prestar el suyo propio a partir de los 16 años.