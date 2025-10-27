Del 'phishing' al 'deepfake': la nueva cara de los chiringuitos financieros

El pasado diciembre circulaba por Internet una noticia que anunciaba lo imposible: dinero fácil y rápido al alcance de cualquiera. "Un proyecto que garantiza la oportunidad de ganar desde 35.000 € al mes ¡ya está disponible para todos los españoles!", rezaba un titular firmado —en apariencia— por RTVE.

¿Quién no querría ese beneficio? ¿Y quién no se fiaría de una oportunidad así si lleva el sello de un medio de comunicación fiable? Ese es el problema. Ahí reside, precisamente, lo imposible. Porque nada lo que se veía y se decía era real. Ni la página web pertenecía a RTVE ni la inversión existía. Era una suplantación.

El diseño imitaba hasta el último detalle del portal informativo oficial de la corporación. Además, iba acompañado de una pieza en la que el presentador del Canal 24 Horas, Lluís Guilera, explicaba cómo hacerse rico mientras el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo ratificaba. Pero no. Todo era falso.

En realidad, se trataba de un montaje de vídeo ultrafalso (deepfake) que utilizaba la imagen de ambos sin consentimiento para promover una plataforma financiera fraudulenta. O lo que es lo mismo, un chiringuito financiero que, en este caso, había empleado la "técnica de los clones" consistente en "utilizar una página web o dirección de correo muy parecida o difundir información en redes y grupos de WhatsApp", explica la directora del departamento de protección al inversor y educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Regina Rodríguez Pomar. Y todo ello con un solo objetivo: que alguien pique.

"Hay que tener mucho cuidado con estas entidades", avisa Rodríguez en Economía de bolsillo, con Lourdes Castro. Funcionan como una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas a través del engaño.

"Los chiringuitos financieros son empresas o personas que prestan servicios o actividades de inversión sin la correspondiente autorización", define. En España, ofrecer ese tipo de servicios exige un control. "Para poder darlos —insiste la experta— hay que estar inscrito en los registros oficiales de la CNMV".

Es la manera más segura de protección. Estar en esa lista significa que "se ha comprobado el cumplimiento de unos requisitos" sometidos a una "supervisión continua" que hace que "los inversores gocen de unas garantías que no tienen si invierten con empresas que no están registradas".

Más chiringuitos y más sofisticación Y que, además, cada vez son más abundantes. En 2018, la CNMV lanzó 63 advertencias, en 2024 más de 500. "El número ha crecido de forma exponencial en los últimos años", confirma Rodríguez. Por un lado, porque "nuestra supervisión es más eficaz al disponer de más medios y recursos", pero, por otro también porque "se han incrementado los intentos de fraude". "Según datos del Ministerio del Interior, las estafas a través de Internet crecieron un 480% en el periodo de 2016 a 2024 y, según la información que nos ha aportado la Fiscalía, los delitos financieros son el segundo delito que más ha aumentado desde la pandemia", detalla. Ciberestafas: por qué seguimos cayendo en la trampa y cómo evitarlo RTVE.es La explicación, dice, es simple: más tiempo online y en redes sociales equivale a más vulnerabilidad. "Para los ciberdelincuentes es mucho más fácil y barato acceder a los inversores, a las víctimas. Sin embargo, para nosotros —inversores y víctimas— resulta más difícil de detectar", apunta. Para todos. Sin excepción. Incluso los más preparados pueden caer. De hecho, "los principales afectados por fraude en Internet son jóvenes y profesionales liberales", señala Rodríguez. Las promesas de una vida inmediata de lujo, o al menos cómoda, es tentadora. Y la inteligencia artificial, muchas veces, demasiado convincente. Quizá decisiva. "Los ciberdelincuentes están utilizándola logrando que las estafas sean cada vez más sofisticadas", denuncia Rodríguez. Consejos si has caído víctima de un phishing VerificaRTVE A la anteriormente mencionada técnica de los clones hay que sumarle también las "de impersonación". "Hacen que una persona muy conocida, como un político, o una empresa del mundo financiero recomiende o proponga un chiringuito", señala. Sin olvidar las referentes al phishing, es decir, métodos "para robarnos las claves y datos personales". O "las técnicas de ingeniería social con IA que recaban datos privados en las redes sociales para luego poder dirigirse con un mensaje mucho más personalizado que dificulte la detección de la estafa".