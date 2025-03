Intentan estafar a varios curas de Segovia con una llamada del nuevo obispo clonada con inteligencia artificial

En Segovia, los curas están en alerta porque varios han recibido una llamada en la que la voz del nuevo obispo, clonada con inteligencia artificial, les pide dinero. En la conversación, el obispo Jesús Vidal, solicita una transferencia de 2.200 para poder acceder a una herencia de 40.000 euros que una mujer quería legar a la parroquia.

Julio Alonso, párroco en la iglesia Santo Tomás Apostol, fue víctima de este intento de estafa. Recibió una llamada a las 5 de la mañana. "Me llama y dice: 'Mira, Julio, soy Don Jesús Vidal, Obispo de Segovia. Ha fallecido una señora y nos ha dejado 40.000 euros de donación. Y tenemos que hacer una transferencia de 2.200 euros antes de las 6 de la mañana'", relata el párroco.

Ante las dudas que le provocó la llamada, la persona detrás del teléfono siguió insistiendo. "No me cuelgues", le dijo, tal y como explica Alonso a TVE. "Hay que hacerlo porque es urgente. Y si no, perdemos los 40.000 euros". Para el párroco, la voz era muy parecida, "casi exacta". Pese a la insistencia, el cura se percató y colgó.