El Gobierno pide a la Fiscalía investigar la inteligencia artificial de X por posible pornografía infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar que investigue a la inteligencia artificial de X (antes Twitter) por presuntos delitos de de difusión de material de violencia sexual contra la infancia, según ha podido confirmar RTVE.es.

Desde el ministerio, arguyen a que "tal y como han reportado diferentes medios de comunicación, Grok (la Inteligencia Artificial de X) habría generado, a petición de usuarios, material de violencia sexual contra personas menores de edad, una práctica que no puede entenderse como un uso neutro de la tecnología y que podría suponer un delito de pornografía infantil, tal y como está recogido en el Artículo 189 del Código Penal, así como un delito contra la integridad moral (Artículo 173 del Código Penal). Se trata de prácticas que vulneran gravemente la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital".

La ministra Rego también alude, en el comunicado enviado desde su ministerio, a la sentencia del Juzgado de Menores de Badajoz 86/2024, de 20 de junio, por la cual se condenó a varias personas por la utilización de la IA para manipular imágenes de niñas y adolescentes. Dicha resolución reconoce estas prácticas como una forma de violencia digital, tipificada como delito de pornografía infantil y contra la integridad moral, tal y como se expone en el documento remitido a la Fiscalía.

Para la ministra Rego, “estamos ante una vulneración de derechos fundamentales”, y subraya que “es imprescindible que la Fiscalía analice estos hechos gravísimos e impulse las actuaciones necesarias para garantizar la protección de la infancia también en internet”, poniendo freno a prácticas que atentan contra su dignidad y su desarrollo libre y seguro en el espacio digital.