El Gobierno regulará la práctica de compartir fotografías y videos de los hijos en redes sociales
- Juventud alerta de las consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los menores
- Ve "imprescindible" aprobar una regulación que controle la exposición de niños y niñas, a veces para usos comerciales
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una norma para regular el 'sharenting', un término que hace referencia a la publicación de fotografías, videos y cualquier otra información sobre los hijos e hijas en las redes sociales por parte de sus progenitores.
Según ha informado el departamento de Sira Rego, la sobreexposición infantil puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de las personas menores de edad, incluyendo daños psicológicos, como puede ser la depresión o la ansiedad, ante una exposición constante y continuada en el tiempo.
Consideran desde el Gobierno que la exposición de menores en redes sociales es cada vez más habitual y que se lleva a cabo, en muchas ocasiones, sin el consentimiento del propio menor.
La ministra de Juventud e infancia, Sira Rego, mantendrá este martes un encuentro con un grupo de personas académicas que han abordado el fenómeno del 'sharenting', además de con divulgadoras y creadoras de contenido que han mostrado su preocupación por la difusión que hacen algunos padres y madres de la imagen y la información de sus hijos o hijas y la intención es que en los próximos días, el Ministerio sacará a consulta pública su intención de legislar al respecto.
Regulación de acciones comerciales o promocionales con menores
Apuntan también a que se realizan acciones comerciales o promocionales usando a menores, lo que supone una fuente de ingresos para la persona que usa la imagen del niño o niña. Y añaden que, en ocasiones, el contenido compartido es utilizado en casos de ciberbullying entre niños, niñas y adolescentes.
Por estas razones, desde el Ministerio consideran fundamental aprobar una regulación específica que controle la exposición, con carácter general, de personas menores de edad en plataformas de intercambio de contenido audiovisual y redes sociales.
Para Juventud e Infancia, legislar el 'sharenting' es imprescindible para garantizar el respeto de los derechos de las personas menores de edad reconocidos en el ordenamiento jurídico español y en los instrumentos internacionales.