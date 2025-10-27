El Gobierno regulará la práctica de compartir fotografías y videos de los hijos en redes sociales

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en una norma para regular el 'sharenting', un término que hace referencia a la publicación de fotografías, videos y cualquier otra información sobre los hijos e hijas en las redes sociales por parte de sus progenitores.

Según ha informado el departamento de Sira Rego, la sobreexposición infantil puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de las personas menores de edad, incluyendo daños psicológicos, como puede ser la depresión o la ansiedad, ante una exposición constante y continuada en el tiempo.

Consideran desde el Gobierno que la exposición de menores en redes sociales es cada vez más habitual y que se lleva a cabo, en muchas ocasiones, sin el consentimiento del propio menor.

La ministra de Juventud e infancia, Sira Rego, mantendrá este martes un encuentro con un grupo de personas académicas que han abordado el fenómeno del 'sharenting', además de con divulgadoras y creadoras de contenido que han mostrado su preocupación por la difusión que hacen algunos padres y madres de la imagen y la información de sus hijos o hijas y la intención es que en los próximos días, el Ministerio sacará a consulta pública su intención de legislar al respecto.