Elon Musk pregunta en sus redes si debería comprar Ryanair tras su enfrentamiento con el CEO de la aerolínea

El consejero delegado de Tesla y presidente de X Corp, Elon Musk, ha publicado en su perfil de la red social X una encuesta donde pregunta a sus seguidores si debería comprar Ryanair después de que el consejero delegado de la aerolínea, Michael O'Leary, haya descartado instalar la conexión wifi de Starlink en sus aviones.

A través de sus redes, Musk ha comentado en varias ocasiones la posibilidad de comprar Ryanair para poder despedir a O'Leary y, finalmente, este lunes publicó la encuesta, titulada '¿Debería comprar Ryanair y poner al frente a alguien que realmente se llame Ryan?".

Se trata de la misma estrategia que utilizó Musk cuando quiso comprar X, antes Twitter, una operación que se cerró por 44.000 millones de dólares.

Por el momento, y pese al conflicto, las acciones de Ryanair apenas han oscilado. La aerolínea tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 35.000 millones de dólares y estará libre de deudas en los próximos meses.

Musk, a O'Leary: "Es un completo idiota. ¡Que lo despidan!" El conflicto se remonta a la pasada semana, cuando en una entrevista de O'Leary en la radio irlandesa Newstalk descartó la idea de equipar alguno de sus aviones con Starlink de Musk, citando el impacto en los costes de combustible debido a la resistencia aerodinámica causada por la antena y estimando que el servicio costaría hasta 250 millones de dólares al año (213 millones de euros). Musk respondió en su plataforma X, afirmando que O'Leary estaba "mal informado" y argumentando que Ryanair no sabía cómo medir el impacto en el combustible de los equipos Starlink. Ante esto, O'Leary respondió que Musk no tenía ni idea de aviación ni de resistencia aerodinámica y calificó al multimillonario estadounidense de "idiota" y a X como un "pozo negro". "El director ejecutivo de Ryanair es un completo idiota. ¡Que lo despidan!", publicó posteriormente Musk en X. Así, cuando un seguidor sugirió que Musk comprara Ryanair y despidiera al propio O'Leary, Musk respondió: "Buena idea".