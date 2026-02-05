Sánchez, frente a los 'tecnoligarcas': "La voz de la democracia no será doblegada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a los ataques vertidos esta semana por el magnate Elon Tusk, dueño de X, y el multimillonario Pavel Durov, cofundador de Telegram, que han criticado el anuncio del presidente del Gobierno sobre la próxima prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo", ha dicho el presidente del Gobierno durante la clausura del Congreso Nacional de Industria, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Es la primera vez que el jefe de Ejecutivo se refiere en público a esta polémica, ya que las primeras reacciones llegaron a través de las redes sociales y comunicados de Moncloa. Sánchez, ha defendido que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y también "a nuestros hijos de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales". "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha asegurado.

“Social media has become a failed state.



If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.



Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.



Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026

Este miércoles, el cofundador de Telegram envió a todos los usuarios de su red social un mensaje en el que advertía que las regulaciones que pretende impulsar el Gobierno español "amenazan" sus "libertades en internet" y se pretende convertir el país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". El marte los insultos llegaron del dueño de X, Elon Musk, que llamó "fascista" al presidente del Gobierno español.

Las primeras reacciones del presidente del Gobierno llegaron también a través de la red social X. Sánchez citaba una frase de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes: "Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".