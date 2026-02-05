Sánchez, frente a los 'tecnoligarcas': "La voz de la democracia no será doblegada"
- El presidente del Gobierno se refiere, por primera vez en público, a los ataques de los dueños de X y Telegram
- Sánchez se propone "proteger a nuestros hijos e hijas del universo tóxico" en que se han convertido las redes sociales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a los ataques vertidos esta semana por el magnate Elon Tusk, dueño de X, y el multimillonario Pavel Durov, cofundador de Telegram, que han criticado el anuncio del presidente del Gobierno sobre la próxima prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por los tecnoligarcas del algoritmo", ha dicho el presidente del Gobierno durante la clausura del Congreso Nacional de Industria, en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Es la primera vez que el jefe de Ejecutivo se refiere en público a esta polémica, ya que las primeras reacciones llegaron a través de las redes sociales y comunicados de Moncloa. Sánchez, ha defendido que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren" y también "a nuestros hijos de ese universo tóxico, impune, en el que desgraciadamente se han convertido las redes sociales". "No nos van a quebrar porque la voz de la democracia no será doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha asegurado.
“Social media has become a failed state.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026
If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.
Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.
Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys“
Este miércoles, el cofundador de Telegram envió a todos los usuarios de su red social un mensaje en el que advertía que las regulaciones que pretende impulsar el Gobierno español "amenazan" sus "libertades en internet" y se pretende convertir el país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección". El marte los insultos llegaron del dueño de X, Elon Musk, que llamó "fascista" al presidente del Gobierno español.
Las primeras reacciones del presidente del Gobierno llegaron también a través de la red social X. Sánchez citaba una frase de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes: "Deja que los tecnoligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".
"La fuerza del Estado está para proteger" a las democracias
Este jueves, el presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención en el Congreso Nacional de Industria para insistir en esta cuestión y defender que "la fuerza del Estado está para proteger" a las democracias "de los ataques que sufren y de los retos que tiene ante sí".
Tras lamentar que "hay quien dice que regular es controlar, que hacer política es tiranía, que poner reglas limita la innovación", ha dicho que "casi nunca se hacen las preguntas clave". "¿Para qué queremos esa innovación?, ¿para ampliar derechos o para ponerlos en riesgo?, ¿para fortalecer la democracia o para erosionarla?, ¿para mejorar la vida de la gente o para que unos pocos hagan caja?, ¿queremos una tecnología que normalice y amplifique el engaño?, ¿que convierta la privacidad en mercancía?, ¿una sociedad en la que un tecnoligarca pueda meterse, como se metieron ayer en los móviles, de millones de ciudadanos y ciudadanas para decirles mentiras?", ha preguntado.
El presidente del Gobierno ha dicho tajante que "la respuesta tiene que ser un no claro". "No nos van a quebrar, porque la voz de la razón de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas del algoritmo", ha subrayado.