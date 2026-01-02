Menores y redes sociales: cómo combatir sus riesgos
- Las redes sociales forman parte del mundo actual. Muchos estímulos que no todo el mundo gestiona bien, y menos los menores
- Porque los cerebros de estos jóvenes aún no están madurados completamente ni preparados para un control de impulsos
Las redes sociales forman parte del mundo actual. Muchos estímulos que no todo el mundo gestiona bien, y menos los menores. Y es que los cerebros de estos jóvenes aún no están madurados completamente ni preparados para un control de impulsos, tal y como afirma la psicóloga Ana Asiain.
Todo en un país como España en el que los menores de catorce años no pueden acceder a las redes sociales si no cuentan con el permiso de sus progenitores, aunque esto no les impide que casa vez se creen más cuentas sin comunicárselo a sus responsables legales. En países como Australia ya se ha prohibido hasta los dieciséis años, pero la pregunta es clara… ¿Cómo impedir este acceso?
Cómo controlar el uso de las redes
Los expertos aseguran que las plataformas también deberían ejercer un control más exhaustivo sobre estos accesos pero que quien deben controlar qué hacen sus hijos en internet son sus padres, encargándose de acompañarles progresivamente en las herramientas que ofrece esta tecnología, y tanto la educación emocional como la digital son fundamentales para lograr este cometido.
Los likes y la incesante búsqueda de validación por parte de estos menores, puede provocarles serios problemas de salud mental. Y cada vez hay más jóvenes que necesitan terapia psicológica para paliar los riesgos de este uso indebido de las redes.