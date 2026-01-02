01.29 min Menores y redes sociales: cómo combatir sus riesgos

Las redes sociales forman parte del mundo actual. Muchos estímulos que no todo el mundo gestiona bien, y menos los menores. Y es que los cerebros de estos jóvenes aún no están madurados completamente ni preparados para un control de impulsos, tal y como afirma la psicóloga Ana Asiain.

Todo en un país como España en el que los menores de catorce años no pueden acceder a las redes sociales si no cuentan con el permiso de sus progenitores, aunque esto no les impide que casa vez se creen más cuentas sin comunicárselo a sus responsables legales. En países como Australia ya se ha prohibido hasta los dieciséis años, pero la pregunta es clara… ¿Cómo impedir este acceso?