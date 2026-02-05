Entre el 25 y el 30 por ciento de los adolescentes en España son adictos a las redes sociales
- Los expertos esperan que la decisión de restringir a los menores de 16 años el acceso a estas plataformas digitales tenga un efecto positivo
- Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años
Según explica el psiquiatra especializado en infancia y adolescencia Miguel Mamajón, "los 16 años no se han decidido de manera arbitraria. Mientras se considera que el joven de esa edad ya ha adquirido madurez, habilidades y más pensamiento crítico, los menores son más influenciables, manipulables y, por lo tanto, tienen una mayor vulnerabilidad psicológica".
Reconoce que "siempre habrá menores que encuentren tretas para saltarse la restricción, pero una mayoría tendrá que buscar otras alternativas de entretenimiento y desarrollar otros ocios". Para ello, considera fundamental la prevención desde edades muy tempranas, así como trabajar en la comunicación y el diálogo entre las familias y los niños.
Miguel Mamajón dirige, en el Hospital Valdecilla de Santander, el "Proyecto Pantallas", en el que han llegado a tratar a un joven que pasaba hasta 13 horas diarias conectado a internet. "Estas situaciones ponen al descubierto carencias en la supervisión y el control familiar de los menores, que nos alarman y nos hace ponernos manos a la obra de forma más enérgica", señala este experto en declaraciones a RNE.