El cofundador de Telegram responde a Sánchez por el límite de edad en las redes: "Son pasos hacia el control total"

Siguiendo la estela del magnate Elon Musk, que este martes criticó a Pedro Sánchez por su anuncio de que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años, este miércoles ha sido el multimillonario Pavel Durov, cofundador de la red social Telegram, quien ha respondido al anuncio.

En un mensaje en esta red social, Durov dice a los usuarios de Telegram que las regulaciones que pretende impulsar Sánchez "amenazan a vuestras libertades en internet" y las califica de "peligrosas". Según Durov esta decisión del Ejecutivo español podría convertir nuestro país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".

El cofundador de Telegram, dice que las medidas anunciadas por Sánchez "no son salvaguardas", sino "pasos hacia el control total". El magnate asegura que conoce "este guión", de "gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos". "En Telegram", dice, se prioriza la "privacidad y libertad" con un "cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".

Desde el Ejecutivo español, el ministro de transportes, Óscar Puente, ha respondido a través de la red social X con un post en el que dice que "es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono". Una herramienta, que además, asegura "Nunca me fue de gran utilidad", por lo que "la pérdida es escasa por no decir nula".

