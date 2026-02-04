El cofundador de Telegram responde a Sánchez por el límite de edad en las redes: "Son pasos hacia el control total"
- Pavel Durov dice que las regulaciones de Sánchez "amenazan" las libertades
- Afirma que España podría convertirse en un "estado de vigilancia bajo pretexto de protección"
Siguiendo la estela del magnate Elon Musk, que este martes criticó a Pedro Sánchez por su anuncio de que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años, este miércoles ha sido el multimillonario Pavel Durov, cofundador de la red social Telegram, quien ha respondido al anuncio.
En un mensaje en esta red social, Durov dice a los usuarios de Telegram que las regulaciones que pretende impulsar Sánchez "amenazan a vuestras libertades en internet" y las califica de "peligrosas". Según Durov esta decisión del Ejecutivo español podría convertir nuestro país "en un estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".
“🔴 El fundador de Telegram, Pavel Durov, se une a las críticas de Elon Musk contra Pedro Sánchez y califica de "censura" la prohibición de acceso a menores de 16 a las redes sociales— Radio 5 (@radio5_rne) February 4, 2026
▪️Afirma que la decisión es una "alarma roja" contra la libertad de expresión
🎙️ @mlopezinesta pic.twitter.com/Zbh6glYyOR“
El cofundador de Telegram, dice que las medidas anunciadas por Sánchez "no son salvaguardas", sino "pasos hacia el control total". El magnate asegura que conoce "este guión", de "gobiernos armamentizando la “seguridad” para censurar a sus críticos". "En Telegram", dice, se prioriza la "privacidad y libertad" con un "cifrado fuerte, sin puertas traseras y resistencia al exceso".
Desde el Ejecutivo español, el ministro de transportes, Óscar Puente, ha respondido a través de la red social X con un post en el que dice que "es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono". Una herramienta, que además, asegura "Nunca me fue de gran utilidad", por lo que "la pérdida es escasa por no decir nula".
“Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula. пока Pavel.“— Óscar Puente (@oscar_puente_) February 4, 2026
Durov desmonta las medidas de Sánchez: "son una señal roja a la libertad de expresión"
A continuación, Durov explica por qué considera que estas medidas "son una señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad". En primer lugar, respecto a la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, con verificación de edad obligatoria", dice que "requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir DNI o biometría". Esto, afirma, supone un peligro, porque establece un precedente para "rastrear la identidad" de cada usuario, "erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos". Durov incide en que "lo que empieza con los menores podría extenderse a todos, sofocando el debate abierto".
Además se revela contra el anuncio de exigir responsabilidad penal para los ejecutivos de las plataformas si no se elimina el contenido “ilegal, odioso o perjudicial”. Esta decisión, dice Durov, forzará la "sobrecensura", ya que "las plataformas borrarán cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas". Y añade: "Tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo"
Por otra parte, respecto a la decisión de convertir en delito los contenidos "perjudiciales" a través de algoritmos, el cofundador de Telegram señala el "peligro" de que los gobiernos "dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco controladas por el estado". De esta manera, la libre exploración de ideas, dice, se reemplazará por "propaganda curada".
El presidente del Gobierno anunció, además, la creación de un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización" que sirva para rastrear, medir y visibilizar cómo las plataformas digitales fomentan la polarización socia. En opinión Durov esta medida supone igualmente un "peligro" porque dice que puede utilizarse como "herramienta para suprimir la oposición", ya que las "definiciones vagas de odio podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias, llevando a cierres o multas".
Pavel Durov concluye su mensaje en Telegram haciendo un llamamiento a los usuarios a mantenerse vigilantes: "Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos", les ha dicho antes de pedir que compartan este mensaje "antes de que sea tarde", ha concluído.