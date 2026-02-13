El TAS rechaza el recurso del ucraniano Heraskevych contra su exclusión de Milano Cortina por su casco reivindicativo
- El Tribunal comparte los motivos, pero se ve obligado a cumplir las directrices del COI sobre la expresión de los atletas
- "Las normas proporcionan equilibrio entre las reivindicaciones de los atletas y su atención exclusiva en la pista", argumenta
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó este viernes la reclamación del deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych contra su exclusión de los Juegos de Milano Cortina 2026 por querer competir con imágenes en su casco de atletas de su país muertos en la guerra con Rusia.
El TAS confirmó la decisión de desestimar el recurso de Heraskevych contra la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y el Comité Olímpico Internacional (COI) y explicó que, aunque el árbitro único que estudió el caso "simpatiza plenamente con la conmemoración del Sr. Heraskevych, se ve obligado a cumplir con las normas establecidas en las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas".
"El Árbitro Único considera que estas Directrices proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los atletas por expresar sus puntos de vista y el interés de los mismos por recibir una atención exclusiva a su rendimiento deportivo en el terreno de juego", señaló.
El ucraniano mantiene su postura: "No he roto ninguna regla"
Vladyslav Heraskevych afirmó tras su vista con el TAS que no se arrepentía de "defender" su dignidad y se mostró convencido de "no haber roto ninguna regla", por lo que, en su opinión, no debería haber sido suspendido".
"Tendría que estar hoy en los Juegos compitiendo y no formar parte de una audiencia con el TAS. Continuamos con la lucha, con la lucha por nuestra verdad. Estoy convencido", añadió.
"Sería muy raro arrepentirse por defender tus derechos. Desde el primer día dije que creo que tengo razón en esta situación. Y por supuesto que no me arrepiento de defender mi dignidad", añadió.