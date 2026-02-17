Ucrania y Rusia negocian en Ginebra en la tercera ronda de conversaciones trilaterales sin muchas expectativas

Ucrania y Rusia negocian en Ginebra (Suiza) en la tercera ronda de conversaciones trilaterales con la mediación de Estados Unidos, aunque sin muchas expectativas según Kiev. Las conversaciones se extenderán durante este martes y el miércoles.

La posibilidad de una tregua y la situación de los territorios del este y sureste de Ucrania ocupados por Rusia serán algunas de las cuestiones a tratar. Moscú insiste en exigir a Kiev que se retire totalmente de las regiones de Donetsk y Lugansk, pese a que el Ejército ucraniano aún controla poblaciones en ambas.

A media tarde, fuentes citadas por la agencia Reuters han asegurado que la parte política del encuentro había terminado por hoy, pero que los representantes militares continúan reunidos.

El Kremlin ya ha descartado que a lo largo de la jornada de este martes se ofrezcan "novedades" del encuentro puesto que ha de prolongarse hasta el miércoles. Las conversaciones transcurren "a puerta cerrada", por lo que tampoco está previsto ninguna declaración oficial.

Personas con la bandera ucraniana frente al hotel InterContinental, en Ginebra, Suiza, donde tienen lugar las conversaciones trilaterales Ucrania-Rusia-EE.UU. REUTERS/Pierre Albouy

Ucrania, "sin excesivas expectativas" Ucrania ha acudido a la mesa de diálogo "sin excesivas expectativas", según ha expresado el secretario del Consejo Nacional de Defensa y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. "Contamos con los marcos aprobados por el presidente de Ucrania y un mandato claro. La seguridad y las cuestiones humanitarias están en la agenda", ha detallado en un breve mensaje en sus redes sociales, en el que ha agradecido a EE.UU. su "consistente" mediación y a Suiza por organizar el evento. Por su parte, una fuente rusa citada por la agencia TASS ha precisado que en Ginebra se abordarán "asuntos territoriales, militares, políticos y, no menos importante, económicos y también diferentes aspectos de seguridad". La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski. También participa el almirante Ígor Kostiukov, negociador jefe en las anteriores dos rondas en Abu Dabi, informa Efe. El resultado de las primeras dos reuniones fueron el canje de prisioneros de guerra y civiles.