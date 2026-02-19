Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Ucrania se muestra insatisfecha con las conversaciones "difíciles" con Rusia
La tercer ronda de negociaciones trilaterales terminó el miércoles tras dos jornadas
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.457 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- La tercer ronda de negociaciones trilaterales (Rusia-Ucrania-EE.UU.) terminó el miércoles tras dos jornadas
- Rusos y ucranianos coinciden en que han sido "difíciles" y no se ha llegado a ningún acuerdo de alto el fuego, aunque volverán a reunirse
- Zelenski asegura que las principales diferencias son el reparto territorial del Donbás y el control de la central nuclear de Zaporiyia
Guerra de Ucrania, última hora en directo
-
00:49
Ucrania se muestra insatisfecha con las conversaciones "difíciles" con Rusia
Dos días de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia han terminado el miércoles sin un avance, ya que el presidente Volodímir Zelenski se ha mostrado insatisfecho con las negociaciones. "A día de hoy, no podemos afirmar que el resultado sea suficiente. Los militares discutieron ciertos temas de forma seria y sustancial", ha indicado.
Funcionarios de Moscú y Kiev han afirmado que las conversaciones en Ginebra fueron difíciles. Al concluir, las delegaciones han anunciado que se reunirían de nuevo, sin especificar una fecha, mientras que Zelenski y la Casa Blanca han sugerido que las conversaciones podrían tener lugar pronto.
-
00:21
Senadores estadounidenses en Ucrania piden presión sobre Rusia, no solo conversaciones
Senadores demócratas estadounidenses que han viajado a Ucrania han declarado este miércoles que esperan ver "un mayor esfuerzo y trabajo real cuando volvamos a presionar" al presidente ruso Vladímir Putin, según ha afirmado la senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, y otros tres senadores demócratas en una llamada telefónica con periodistas desde Ucrania.
"Estamos de acuerdo en que los países que compran petróleo y gas rusos —como China, India, Hungría y Brasil— deberían recibir fuertes incentivos para que dejen de hacerlo, y es una forma de tener un impacto realmente positivo en la lucha de Ucrania", ha afirmado el senador Richard Blumenthal, de Connecticut.
Los senadores han hablado en medio de una tormenta de nieve en Odesa, donde se han reunido con guardacostas, representantes de la Armada de Ucrania, funcionarios de empresas estadounidenses y miembros de la comunidad antes de dirigirse a Moldavia el miércoles por la noche.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este jueves cumple 1.457 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.