Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy: Ucrania se muestra insatisfecha con las conversaciones "difíciles" con Rusia

Senadores estadounidenses en Ucrania piden presión sobre Rusia, no solo conversaciones

Senadores demócratas estadounidenses que han viajado a Ucrania han declarado este miércoles que esperan ver "un mayor esfuerzo y trabajo real cuando volvamos a presionar" al presidente ruso Vladímir Putin, según ha afirmado la senadora Jeanne Shaheen, de New Hampshire, y otros tres senadores demócratas en una llamada telefónica con periodistas desde Ucrania.

"Estamos de acuerdo en que los países que compran petróleo y gas rusos —como China, India, Hungría y Brasil— deberían recibir fuertes incentivos para que dejen de hacerlo, y es una forma de tener un impacto realmente positivo en la lucha de Ucrania", ha afirmado el senador Richard Blumenthal, de Connecticut.

Los senadores han hablado en medio de una tormenta de nieve en Odesa, donde se han reunido con guardacostas, representantes de la Armada de Ucrania, funcionarios de empresas estadounidenses y miembros de la comunidad antes de dirigirse a Moldavia el miércoles por la noche.