Concluyen en Ginebra las "difíciles" negociaciones tripartitas sobre Ucrania sin acuerdo para un alto el fuego
- Se emplazan a otra reunión "pronto" mientras difieren en el reparto del Donbás y en quién controlará Zaporiyia
La ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia sobre la paz, en las que ha mediado Estados Unidos, han concluido en Ginebra tras dos jornadas sin que se hayan registrado avances en la parte política, unas conversaciones que desde el Kremlin califican como "difíciles". Al termino de la reunión, el presidente Volodímir Zelenski ha declarado que las partes implicadas han conseguido progresos a la hora de definir los mecanismos de verificación de un eventual alto el fuego para el que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo.
"Los militares saben cómo monitorizar un alto el fuego y el final de la guerra para cuando haya voluntad política", ha dicho Zelenski en un mensaje de voz enviado a los periodistas, en el que señala también que no se han logrado avances en la parte "política" de las negociaciones.
El presidente ucraniano ha agregado que la verificación del cumplimiento del alto el fuego contará con la participación de EE.UU., y señala que el jefe del Estado Mayor y negociador ucraniano, Andrí Gnátov, le informará de los detalles acordados cuando la delegación regrese a Kiev.
Posiciones diferentes sobre el Donbás y Zaporiyia
Por otra parte, Zelenski ha explicado que las partes siguen teniendo "posiciones diferentes" sobre el reparto de la región del Donbás y sobre quién controlará la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde los primeros días de la invasión.
El líder ucraniano destaca, sin embargo, que los dos bandos y los negociadores estadounidenses hayan acordado seguir reuniéndose para intentar salvar las distancias que les separan en estas cuestiones. Zelenski se ha felicitado asimismo por la presencia de representantes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia en las negociaciones.
"Estoy contento de que hubiera una participación más amplia esta vez. Para nosotros es muy importante la presencia de Europa", ha declarado. Zelenski había explicado antes que ucranianos y estadounidenses se habían reunido con representantes de estos cuatro países europeos en Ginebra.
Conversaciones "difíciles, pero sustanciales"
El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, ha dicho que las conversaciones han sido "difíciles, pero sustanciales". "Como ustedes saben, las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas", ha precisado a la prensa rusa al término de las consultas en la ciudad suiza, según la agencia TASS.
La delegación rusa ha abandonado el hotel donde han tenido lugar las reuniones, en las que el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, actuaron como mediadores.
En la víspera, Ucrania confirmó que se abordaron los aspectos políticos y militares de este conflicto, además de cuestiones humanitarias. Según la agencia rusa RIA Novosti, Medinski ha dicho a los medios de su país que una próxima reunión se realizará "pronto".
Poco antes, Zelenski acusó desde Kiev a Rusia de obstaculizar el progreso de las negociaciones de paz durante los contactos en Ginebra y expresó su esperanza en que se lograría un nuevo intercambio de prisioneros y de civiles cautivos.
El presidente ucraniano, en la misma línea que el negociador ruso, ha reconocido que estas reuniones "fueron en efecto complicadas" y sostuvo que Moscú demoraba resultados que podrían haber hecho que estas negociaciones estuvieran ya en su fase final.