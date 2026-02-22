La vida en el Donbás controlado por Rusia: "No imagino que el parlamento ucraniano vote a favor de retirar las tropas"

La región del Donbás, en el este de Ucrania, es uno de los principales escollos en las negociaciones entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. Allí el conflicto empezó mucho antes de la invasión rusa a gran escala del 24 de febrero de 2022. Un equipo de RTVE ha estado en la zona controlada por Rusia.

Andréi Purguín fue uno de los líderes de las protestas y disturbios que acabaron en 2014 con la autoproclamacion de la República popular de Donetsk. "Aquí empezó la primavera rusa", asegura.

Supuesta primavera que acabó en guerra. Primero la del Donbás entre el ejército ucraniano y grupos separatistas armados respaldados por Moscú. Después, la invasión rusa de Ucrania.

"Lo del Donbás ha sido una tragedia humanitaria y económica", resume Andrei. Aún así lo justifica. "No teníamos elección", asegura este dirigente sancionado por Ucrania y varios países occidentales.