La vida en el Donbás controlado por Rusia: "No imagino que el parlamento ucraniano vote a favor de retirar las tropas"
- La región de Donetsk fue clave en la gestación de la guerra y podría serlo también en el incierto camino hacia la paz
La región del Donbás, en el este de Ucrania, es uno de los principales escollos en las negociaciones entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. Allí el conflicto empezó mucho antes de la invasión rusa a gran escala del 24 de febrero de 2022. Un equipo de RTVE ha estado en la zona controlada por Rusia.
Andréi Purguín fue uno de los líderes de las protestas y disturbios que acabaron en 2014 con la autoproclamacion de la República popular de Donetsk. "Aquí empezó la primavera rusa", asegura.
Supuesta primavera que acabó en guerra. Primero la del Donbás entre el ejército ucraniano y grupos separatistas armados respaldados por Moscú. Después, la invasión rusa de Ucrania.
"Lo del Donbás ha sido una tragedia humanitaria y económica", resume Andrei. Aún así lo justifica. "No teníamos elección", asegura este dirigente sancionado por Ucrania y varios países occidentales.
Donetsk, clave en la gestación de la guerra
Donetsk fue clave en la gestación de la guerra y podría serlo también en el incierto camino hacia la paz. De hecho, el principal obstáculo en la mesa de negociaciones es el futuro de unos 5.000 kilómetros cuadrados de esta región. Moscú los reclama, pero Kiev se niega a entregárselos sin luchar.
"No puedo imaginar que el parlamento ucraniano vote a favor de retirar las tropas de Sloviansk o Kramatorsk. Tienen su Constitución, sus leyes", dice Andréi.
En la calle hay ganas de paz, pero pocas esperanzas de lograrla. "Sinceramente lo dudo mucho", dice un vecino. Lo cierto es que por ahora la guerra a gran escala de Ucrania, que Putin pretendía corta, ya va a entrar en su quinto año.