De buscar palos a localizar explosivos en Ucrania: la historia de Patrón, el perro antibombas

Pequeño, rápido y de apenas cuatro kilos y medio, Patrón se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la resistencia ucraniana. Este Jack Russell Terrier pasó de llevar una vida doméstica a integrar una brigada antibombas dedicada a localizar minas y proyectiles sin detonar en plena guerra.

“La guerra se interpuso“

Antes del conflicto, su dueño, el coronel Mykhaylo Iliev, buscaba un perro de una raza “que viajara bien y fuera compacta”. Pero “la guerra se interpuso”, recuerda en La Noche Temática. A partir de ese momento, Patrón ingresó en las filas de los equipos que protegen el país frente a una de las amenazas más letales: las minas terrestres.

Entrenamiento bajo explosiones

El entrenamiento de Patrón comenzó con la habituación al sonido de las bombas y al olor de la pólvora. Según explica Mykhaylo, pronto se acostumbró a las detonaciones controladas cuando se destruía munición enemiga. En muy poco tiempo, pasó de buscar palos y zapatillas a localizar artefactos explosivos enterrados a gran profundidad.

El tamaño de este perro es una ventaja operativa. Pesa cuatro kilos y medio, por debajo de los cinco kilos necesarios para activar una mina terrestre. Esa ligereza reduce el riesgo durante las inspecciones en campos contaminados por explosivos. Además, lleva un chaleco hecho a medida con un asa superior que permite levantarlo rápidamente si se detectan minas accionadas por cable.

Un fenómeno internacional

La popularidad de Patrón comenzó en redes sociales cuando su equipo creó una cuenta en Instagram durante un ataque aéreo. “Estaba sentado como un conejito y a la gente le gustó el primer post. Arrasó en Instagram y empezó a ganar seguidores”, comenta Vadym Krykenko, inspector de servicios de emergencia.

La cuenta de Patrón en Instagram disparó su popularidad internacional y lo convirtió en símbolo de la resistencia ucraniana. RTVE

“Es conocido por proteger la vida de los niños del peligro de las minas“

Patrón fue nombrado oficialmente el primer “Perro Embajador” (o Goodwill AmbassaDog) de UNICEF el 20 de noviembre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Infancia. El nombramiento fue formalizado por Murat Sahin, director de UNICEF en Ucrania en aquel momento. "Es conocido por proteger la vida de los niños del peligro de las minas", explica Sahin. “Patrón representa el cambio de talante y de conducta que a todos nos gustaría ver en la vida de los niños”, añade Tetiama Kazanzhy, representante de UNICEF en Ucrania. Su labor se centra también en la educación sobre el riesgo de minas y explosivos, así como en proporcionar apoyo para la salud mental de los niños afectados por la guerra.

Patrón ha recibido medallas del presidente ucraniano Vladímir Zelensky y mantuvo encuentros con líderes internacionales de entonces como el primer ministro británico Rishi Sunak, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Su proyección institucional ha sido tal que se ha convertido en uno de los perros más conocidos del país.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski acaricia a Patrón durante un acto oficial en el que el perro recibió una distinción. RTVE

Más allá del símbolo

La labor de desminado en Ucrania es ingente. Antes de que empezara la guerra, el país ya figuraba entre los territorios con mayor contaminación por minas terrestres. El conflicto ha ampliado esas zonas de riesgo, obligando a equipos especializados a trabajar a diario en campos, carreteras y áreas residenciales. En ese contexto, Patrón representa algo más que una herramienta operativa. Su historia encarna la idea de que incluso en medio de la guerra es posible proteger vidas y mantener un compromiso con los más vulnerables.