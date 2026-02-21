Día de la Lengua Materna: palabras que tejen la memoria que somos

Querido italiano: de niña, me sentía indisoluble a tu cadencia, a esa forma tuya de narrar el mundo con el vuelo de las manos. Te observaba y sentía que, para hablarte, era necesario mover los labios con la misma persistencia con que los camellos atraviesan el Sáhara. Mi partida fue un desgarro tan abrupto que, en el camino, dejé atrás el árabe y me convencí de que tú me pertenecías. Te convertiste en el eco de mi infancia, en el aroma de los parques verdes y en el refugio de mis juegos.

Pero, de pronto, te impuse el silencio. Te abandoné para abrazar el desierto, intentando asimilar una lengua que, en realidad, ya latía en mi sangre: el hasanía, ese hijo del árabe clásico. El árabe volvió a reclamarme, a reconquistarme con una lentitud llena de respeto y complejidad. Aunque la verdad es que nunca se fue del todo; habitaba en el refugio de los mimos, entre los abrazos de mi madre, cristalizándose en mi memoria con la dulzura de un wani bik.

Sin embargo, llegó el día en que dejé Roma y el Sáhara, y un resentimiento profundo brotó contra ti y contra el árabe. Mis primeros años en España fueron de una orfandad absoluta. Sentía que no habitaba ningún idioma, que las palabras me eran ajenas. Os conocía a los tres, pero a ninguno le pertenecía mi alma. Mi mente parecía un mapa sin espacio para tantas fronteras, y esa ausencia de lengua se convirtió en una crisis de identidad: si no tenía palabras propias, ¿quién era yo realmente?

Fue entonces cuando me sumergí en la búsqueda. Me concedí una nueva oportunidad y el castellano me cautivó, exigiéndome el esfuerzo de silenciar tu voz y la del árabe. Nos abandonamos mutuamente, poco a poco, en una despedida silenciosa.

Hoy, siento y pienso en castellano. Pero, ¿sabes algo? No quiero que te vayas. Me persigues en el rastro de un acento indescifrable que me hace sentir extraña, pero al mismo tiempo, inmensamente afortunada. Te uso poco, es cierto, pero cuando regresas a mis labios, me devuelves una felicidad que solo pertenece a quienes saben que su hogar está hecho de muchos mundos.