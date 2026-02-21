Final de relevos mixtos de skimo, en directo Oriol Cardona y Ana Alonso en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sigue en directo, en abierto y gratis por La 2 y RTVE Play a partir de las 13:30 horas la final de relevos mixtos de esquí de montaña de los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026. La pista de Stelvio en Bormio, que dos días atrás nos dio sendas alegrías con la medalla de oro de Oriol Cardona y la de bronce de Ana Alonso en sus respectivas carreras de sprint, puede volver a ser talismán este sábado con una modalidad en la que los dos medallistas españoles ya han cosechado triunfos en el pasado.

Ya se ha contado que Ana Alonso llegó a Milano Cortina dando un ejemplo de superación, después de haberse recuperado del grave accidente que le costó una rotura de ligamento de su rodilla. Haciendo el relevo con Oriol Cardona ya avisó de esa capacidad de hacer frente a las adversidades cuando ambos quedaron segundos en la carrera mixta de la prueba de Boí Taüll a cinco días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Ambos han cosechado cinco victorias y otros cuatro segundos puestos a lo largo de su carrera como pareja deportiva. Entre esas victorias, destaca la cosechada en el test de la pista de Bormio en que se va a disputar esta final; ya no será un test, sino la hora de la verdad.

De manera oficial, en el palmarés de ambos están por encima de todas las victorias el subcampeonato mundial de 2025 y el campeonato de Europa de 2024. Pero tampoco conviene desdeñar la final de la Copa del Mundo de 2023 en Tromso (Noruega). Ahora ya tienen cada uno una medalla olímpica en su currículum, pero ya demostraron en sus declaraciones a TVE tras las finales de sprint que quieren más y se mostraron confiados en que esta va a ser su guinda al pastel olímpico. El broche puede ser de oro, el tercero para España en unos Juegos Olímpicos de Invierno, pero si es de plata o bronce también sería bienvenido. La octava medalla para nuestro país en el palmarés invernal siempre sería bienvenida.

Aunque los rivales no lo van a poner fácil. Países como Suiza, con la medalla de oro de Marianne Fatton en la prueba femenina y el sexto puesto de Jon Kistler, quien siendo un candidato al podio en sprint seguro que querrá resarcirse. Pero a los que habrá que seguir bien de cerca es a los franceses Emily Harrop y Thibaut Anselmet, plata y bronce en sus respectivas finales al sprint, pero líderes de sus rankings en la Copa del Mundo y la mejor dupla en relevos mixtos, donde tienen dos campeonatos del mundo en su palmarés, incluido el de 2025 en pugna con Cardona y Alonso.