El tiempo hoy, 21 de febrero: sábado de estabilidad general con aumento de temperaturas, cielos despejados y sin lluvias

Este sábado la estabilidad se asentará en toda la península ibérica, Baleares y Canarias, con un aumento significativo de las temperaturas máximas especialmente en las montañas del nordeste y en las Canarias orientales, cielos despejados y sin precipitaciones previstas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este sábado el anticiclón ocupará toda la península y Baleares, extendiéndose hasta Canarias, por lo que se espera una estabilización meteorológica generalizada.

No se prevén precipitaciones y predominarán los cielos despejados con algunas nubes altas, aunque podrán ser bajas durante la noche en interiores del extremo norte, meseta norte, litorales mediterráneos y Galicia.

Temperaturas en ascenso generalizado, especialmente en las máximas, que será más notable en sistemas montañosos del nordeste; mínimas en ascenso, excepto en Baleares y extremos nordeste y noroeste, donde se darán descensos débiles.

Viento flojo en el interior peninsular, flojo a moderado en los litorales cantábrico y mediterráneo y levante moderado en el golfo de Cádiz y Alborán, con alguna racha muy fuerte en el Estrecho.

En Canarias, viento alisio moderado y ascenso generalizado de las temperaturas, más notable en Lanzarote y Fuerteventura.

