Juegos Olímpicos de Invierno, hoy en directo: el ski cross abre la jornada en Milano Cortina 2026
- Ana Alonso y Oriol Cardona pelearán este sábado por la tercera medalla para España en esta cita olímpica
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 afrontan una nueva jornada que podría ser histórica para el deporte español. Ana Alonso y Oriol Cardona pelearán este sábado a las 13:30h por las medallas en el relevo mixto de esquí de montaña.
Sería la tercera presea para la delegación española en esta cita olímpica, tras las dos conseguidas por ambos deportistas el jueves. Oriol Cardona se colgó el oro y Ana Alonso el bronce, ambos en la modalidad de sprint individual.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 21 de febrero, en directo
10:35
Luego tendremos la final masculina de esquí de fondo 50km a las 11:00 horas, la maratón de la nieve (DIRECTO).
10:30
No salimos del esquí libre. En un cuarto de hora da comienzo la primera final del día, la de aerials mixtos (DIRECTO).
10:20
¡Mejor tiempo para Howden! Y vaya tiempo... 1:06.13 para el canadiense, ha aventajado en casi un segundo a Regez, vigente campeón olímpico.
¿¿Viene a por el oro olímpico para completar su vitrina y lo ha dejado claro desde el primer momento
Mejor tiempo para Howden, que supera en un segundo al vigente campeón olímpico, el suizo Regez

10:07
Y ya en marcha también, a toda velocidad, la primera ronda masculina de bobsleigh
10:00
Comienza la clasificación de ski cross con el japonés Ryo Sugai, en una prueba en la que el canadiense Howden es el gran favorito al oro.
¡¡ARRANCA LA COMPETICIÓN EN
El pionero japonés Ryo Sugai abre fuego en la clasificación masculina de ski cross


09:30
Hoy la jornada arrancará con ski cross y bobsleigh, a partir de las 10:00h., aunque los platos fuertes llegarán desde las 11:00, con los 50 kilómetros de esquí de fondo, donde Johannes Klaebo buscará su sexta medalla de oro, y a continuación, a las 13:30, la mencionada posible medalla de España en esquí de montaña.
09:10
El tándem formado por Alonso y Cardona es uno de los favoritos a hacerse con la medalla de oro. La cita será a las 13:30h y podrá verse en La 2 y RTVE Play. Puedes leer aquí la previa del relexo mixto.
09:05
Los dos esquiadores nos dieron una gran alegría el jueves al inaugurar el medallero español en estos Juegos. Oriol Cardona se colgó el oro y Ana Alonso el bronce, ambos en la modalidad de sprint individual de esquí de montaña.
09:00
¡Buenos días! Sean bienvenidos a una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Este sábado podríamos tener otro día histórico para el deporte español y es que podría llegar la tercera medalla en esta cita olímpica. Ana Alonso y Oriol Cardona lucharán por las preseas en el relevo mixto de esquí de montaña.