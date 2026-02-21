Juegos Olímpicos de Invierno, hoy en directo: el ski cross abre la jornada en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 afrontan una nueva jornada que podría ser histórica para el deporte español. Ana Alonso y Oriol Cardona pelearán este sábado a las 13:30h por las medallas en el relevo mixto de esquí de montaña.

Sería la tercera presea para la delegación española en esta cita olímpica, tras las dos conseguidas por ambos deportistas el jueves. Oriol Cardona se colgó el oro y Ana Alonso el bronce, ambos en la modalidad de sprint individual.