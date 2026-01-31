El Ártico y el Pacífico reabren la pugna entre las grandes potencias

El acelerado deshielo del Ártico y el aumento de las tensiones en el Pacífico occidental están reforzando dos frentes geográficos clave en la rivalidad entre las grandes potencias. Rusia, China y Estados Unidos, junto a sus aliados, concentran su atención en estas regiones estratégicas, marcadas por la apertura de rutas marítimas, la disputa por recursos y el refuerzo de posiciones militares.

El Ártico, nueva vía marítima En el Ártico, el calentamiento global avanza a un ritmo superior al de la media mundial, reduciendo la capa de hielo y facilitando la navegación durante periodos cada vez más prolongados. Este proceso está abriendo nuevas rutas marítimas y aumentando el interés por los recursos energéticos y minerales de la región. Rusia ha reforzado su presencia en el Ártico mediante el desarrollo de infraestructuras y capacidades militares a lo largo de su costa septentrional. China, pese a no ser un país ártico, ha incrementado su implicación a través de inversiones, proyectos científicos y el desarrollo de capacidades de navegación en aguas polares, presentándose como un “Estado cercano al Ártico”, una postura que ha generado recelos entre países occidentales. La OTAN, por su parte, ha intensificado su actividad en el norte de Europa. La reciente adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica, junto con el aumento de ejercicios militares conjuntos, ha reforzado la dimensión estratégica del Ártico en el contexto de las relaciones entre Rusia y los países aliados. Así es la carrera por el Ártico: la vía comercial más codiciada en las próximas décadas

Islas artificiales militarizadas En paralelo, a miles de kilómetros de distancia, la tensión continúa aumentando en el mar de la China Meridional. China reclama amplias zonas marítimas basándose en la denominada línea de los nueve puntos, pese a que un tribunal internacional falló en 2016 a favor de Filipinas en relación con parte de estas aguas. En los últimos años, Pekín ha consolidado su presencia mediante la construcción de islas artificiales dotadas de infraestructuras militares, como pistas aéreas y sistemas de vigilancia, y mediante la actuación de sus guardacostas en zonas disputadas, lo que ha provocado incidentes recurrentes con embarcaciones filipinas. Desde la llegada al poder del presidente Ferdinand Marcos Jr., Filipinas ha reforzado su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, ampliando el acceso de las fuerzas estadounidenses a instalaciones militares y reactivando ejercicios conjuntos. Washington ha reiterado que el Tratado de Defensa Mutua entre ambos países se aplicaría en caso de un ataque armado contra fuerzas filipinas. China está construyendo decenas de islas artificiales en el Pacífico