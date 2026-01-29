Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El Kremlin, dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú
- EE.UU. dice que aún no se ha resuelto la cuestión territorial sobre Donetsk entre Rusia y Ucrania
La guerra en Ucrania cumple este jueves 1.436 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Zelenski dice que Rusia está preparando un "nuevo ataque masivo"
- Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el 1 de febrero
- La cifra de bajas militares en la guerra se acerca a los dos millones
- Moscú considera que las negociaciones a tres son positivas
- Rusia vuelve a atacar infraestructuras en Odesa este miércoles
Guerra Ucrania - Rusia, en directo hoy 29 de enero
-
2:02
Zelenski dice que Rusia está preparando un "nuevo ataque masivo"
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado en un mensaje publicado este miércoles en la red social X que, según indican los servicios de inteligencia ucranianos, "los rusos están preparando un nuevo ataque masivo".
"Estados Unidos, Europa y todos nuestros socios deben comprender cómo esto desacredita las conversaciones diplomáticas", ha subrayado.
“The Russians are preparing a new massive strike – our intelligence indicates this. The United States, Europe, and all our partners have to understand how this discredits diplomatic talks. Every single Russian strike does. pic.twitter.com/1bKKXNeMwe“— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) January 28, 2026
-
00:30
Rubio afirma que la cuestión territorial sobre Donetsk aún no se ha resuelto entre Rusia y Ucrania
Las cuestiones territoriales sobre Donetsk son el tema pendiente que aún requiere un acercamiento de opiniones en las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, según ha declarado este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha descrito el asunto como "muy difícil".
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio ha adelantado que podría haber presencia estadounidense en las próximas conversaciones de seguimiento con Ucrania, pero que los principales enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que participaron en las anteriores, esta vez no lo harán. (Reuters)
-
00:20
Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse el 1 de febrero
Delegaciones de Rusia, Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse este domingo, 1 de febrero, según ha adelantado la agencia oficial rusa Ifax.
Estos encuentros tripartitos se celebraron por primera vez el fin de semana pasado en Abu Dabi, con buenos resultados según las partes implicadas, aunque no trascendieron detalles sobre los avances en las negociaciones.
-
00:10
Rusia, dispuesta a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú
Rusia está dispuesta a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú.
"Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar", ha asegurado Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la televisión rusa. (EFE).
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.436 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.