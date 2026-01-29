Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy | El Kremlin, dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú

00:30

Rubio afirma que la cuestión territorial sobre Donetsk aún no se ha resuelto entre Rusia y Ucrania

Las cuestiones territoriales sobre Donetsk son el tema pendiente que aún requiere un acercamiento de opiniones en las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, según ha declarado este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha descrito el asunto como "muy difícil".

En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio ha adelantado que podría haber presencia estadounidense en las próximas conversaciones de seguimiento con Ucrania, pero que los principales enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que participaron en las anteriores, esta vez no lo harán. (Reuters)