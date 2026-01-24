Materias primas estratégicas: la guerra por los chips y el cobalto

Los microprocesadores y el cobalto se han convertido en las materias primas más decisivas del siglo XXI, situándose en el centro de una batalla económica, tecnológica y geopolítica que enfrenta a las grandes potencias. Sin chips no hay innovación, defensa, digitalización ni transición ecológica; sin cobalto, no hay baterías para el coche eléctrico que promete reducir las emisiones de CO₂. 'La noche temática' aborda las guerras por el control de las materias primas.

La guerra de los chips La llamada "guerra de los chips" ha estallado tras décadas de deslocalización industrial hacia Asia. Hoy, Taiwán concentra cerca del 30 % de la producción mundial de microprocesadores y fabrica el 90 % de los chips más avanzados a través de TSMC, una empresa clave para gigantes como Apple, Nvidia o Intel. Esta dependencia convierte a la isla en un pilar indispensable de la economía mundial y en un punto crítico de tensión entre Estados Unidos y China. Pekín considera Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza, mientras Washington reafirma su compromiso militar con la isla para proteger una industria estratégica que actúa como un auténtico “escudo de silicio”. Taiwán concentra cerca del 30% de la producción mundial de microprocesadores SUSHITSKYI SERHII SUSHITSKYI SERHII La pandemia de la COVID-19 reveló la fragilidad de las cadenas de suministro: la escasez de chips paralizó fábricas de automóviles, provocó pérdidas multimillonarias y disparó la inflación. Desde entonces, Estados Unidos, China y la Unión Europea han lanzado ambiciosos planes para recuperar soberanía tecnológica. Washington ha aprobado la Ley de Chips y Ciencia, con inversiones públicas sin precedentes para reindustrializar el país y frenar el avance chino, mientras TSMC e Intel construyen mega fábricas en suelo estadounidense y europeo. Bruselas, por su parte, aspira a producir el 20 % de los semiconductores mundiales en 2030, aunque sigue dependiendo en gran medida de empresas extranjeras.