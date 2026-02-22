Rusia vuelve a atacar la infraestructura energética ucraniana y deja al menos un muerto en Kiev

Rusia ha vuelto a atacar este domingo infraestructuras energéticas ucranianas con drones y misiles, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de guerra. Los ataques han provocado al menos un muerto en Kiev y daños en Odesa.

Por otro lado, las autoridades ucranianas investigan como un "atentado terrorista" una explosión en Leópolis (oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia), que ha dejado un muerto y 25 heridos.

Un muerto en Kiev y daños en la infraestructura energética Rusia ha lanzado durante la madrugada de este domingo docenas de drones y misiles balísticos y de crucero, destinados supuestamente contra objetivos de la infraestructura energética ucraniana, pero que también han impactado en edificios residenciales. Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en la región de Kiev. El enviado especial de RNE, Fran Sevilla, ha visitado una de las zonas bombardeadas en los alrededores de la capital ucraniana, y ha descrito una "enorme destrucción" en edificios de viviendas. "Los vecinos están conmocionados", ha contado. También ha habido bombardeos en las regiones de Odesa, Dnipro, Kirovogrado, Mikolaiv, Poltava y Sumi. El gobernador de Odesa, región ribereña del mar Negro, Oleh Kiper, ha explicado que el ataque nocturno ha provocado varios incendios que ya han sido extinguidos. El operador energético ucraniano, Ukrenergo, ha informado de que los ataques ha provocado daños en las infraestructuras y apagones de electricidad. Por su parte, las defensas antiaéreas rusas han derribado durante la noche del domingo 86 drones ucranianos en ocho regiones del país y la península de Crimea, anexionada de forma unilateral por Rusia, según el Ministerio de Defensa ruso. 29 de esos ataques se han producido en la región fronteriza de Bélgorod, además de Sarátov, Vorónezh, Smolensk, Briansk, Kursk, Kaluga y la región de Moscú. Cuatro aeropuertos de Moscú restringen los vuelos por motivos de seguridad ante los ataques de drones ucranianos, según ha informado el operador aeronáutico ruso, Rosaviatsia. Al menos siete drones han sido derribados en ruta hacia la capital rusa, según la agencia Interfax, que cita al alcalde, Serguéi Sobianin.