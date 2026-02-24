Albares pide unidad para apoyar a Ucrania tras cuatro años de guerra: "La paz marcará la futura seguridad de Europa"

06.31 min Albares: "La paz en Ucrania marcará la futura seguridad de Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha intervenido en 'Las mañanas de RNE" desde un tren a 40 kilómetros de Kiev, tras un viaje nocturno para mostrar el apoyo de España en el cuarto aniversario de la invasión rusa.

Ha explicado que se ha dirigido a la capital ucraniana "para estar junto al presidente Zelenski y al pueblo ucraniano en este cuarto aniversario del inicio de la trágica guerra que con valor y coraje está enfrentando la gente de Ucrania", y que Europa se juega mucho en este conflicto: "El acuerdo de paz que llegue un día a Ucrania, no solamente va a marcar el futuro del pueblo ucraniano, también será en buena medida el futuro esquema de seguridad de Europa". Porque en Ucrania se están defendiendo "nuestros valores de pluralismo, de democracia, de tolerancia", ha dicho. Lo que Putin no perdona a Ucrania es que quieran ser uno de nosotros", aclara.

Sobre el riesgo de una escalada, el ministro Albares asegura que no hay indicios. "Ya hay una guerra a gran escala, ya es suficiente". Aunque reconoce la dureza de la situación, y afirma que "nada indica que esto se extienda a este nivel" y que ni siquiera cree que Rusia tenga capacidad para ampliarlo.