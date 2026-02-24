Albares pide unidad para apoyar a Ucrania tras cuatro años de guerra: "La paz marcará la futura seguridad de Europa"
- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intervenido en Las mañanas de RNE a 40 km de Kiev
- Albares ha insistido en el apoyo de España a Ucrania en todos los ámbitos, incluida la adhesión a la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha intervenido en 'Las mañanas de RNE" desde un tren a 40 kilómetros de Kiev, tras un viaje nocturno para mostrar el apoyo de España en el cuarto aniversario de la invasión rusa.
Ha explicado que se ha dirigido a la capital ucraniana "para estar junto al presidente Zelenski y al pueblo ucraniano en este cuarto aniversario del inicio de la trágica guerra que con valor y coraje está enfrentando la gente de Ucrania", y que Europa se juega mucho en este conflicto: "El acuerdo de paz que llegue un día a Ucrania, no solamente va a marcar el futuro del pueblo ucraniano, también será en buena medida el futuro esquema de seguridad de Europa". Porque en Ucrania se están defendiendo "nuestros valores de pluralismo, de democracia, de tolerancia", ha dicho. Lo que Putin no perdona a Ucrania es que quieran ser uno de nosotros", aclara.
Sobre el riesgo de una escalada, el ministro Albares asegura que no hay indicios. "Ya hay una guerra a gran escala, ya es suficiente". Aunque reconoce la dureza de la situación, y afirma que "nada indica que esto se extienda a este nivel" y que ni siquiera cree que Rusia tenga capacidad para ampliarlo.
El apoyo de España a Ucrania
En cuanto al veto de Hungría al último paquete de sanciones, le ha sorprendido la posición de su homólogo y ha defendido la necesidad de unidad: "No entiendo esa posición en un momento en el que lo que necesitamos es unidad". España, dice, apoya las sanciones y el préstamo a Ucrania: "Es necesario para mantener a Ucrania, no es solo para comprar armas, es para pagar a los médicos que salvan vidas, para mantener el sistema energético, para una ayuda humanitaria de primerísima necesidad".
Sobre las negociaciones de paz, cree que "no hay ninguna voluntad" por parte del Kremlin, y que es un factor clave: "Una única cosa: que quien inició esta guerra (…) le diga a sus tropas que regresen dentro de las fronteras de la Federación Rusa".
Mientras tanto, ha defendido mantener e intensificar el apoyo a Kiev. Ha recordado que España ha acogido a más de 200.000 ucranianos, con 40.000 niños escolarizados, y que "el mayor paquete de ayuda humanitaria que hemos dado nunca en la historia de un país ha sido a Ucrania". Además del envío de generadores eléctricos y del entrenamiento militar, ha asegurado que España ha estado junto a Ucrania y "lo vamos a seguir estando" en todos los ámbitos, incluido el respaldo a su adhesión a la Unión Europea.
En esta quinta visita del ministro a Ucrania desde 2022, el programa incluye su participación en actos conmemorativos del aniversario, así como un encuentro con su homólogo, Andrii Sybiha, tras la reunión mantenida recientemente en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Otros mandatarios europeos también se han desplazado a Ucrania para mostrar su apoyo, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.